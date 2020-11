Temporada Alta reprograma els concerts de Sílvia Pérez Cruz i l'obra de Jordi Prat

El festival de Temporada Alta ha reprogramat els dos concerts que havia de fer Sílvia Pérez Cruz aquest cap de setmana per presentar el seu nou treball 'Farsa (gènere impossible)'. El primer d'ells amb la cantant en solitari i en un format íntim només acompanyada amb la guitarra es farà el 12 de desembre al Teatre Municipal de Girona. Per altra banda, el segon concert acompanyada pels música de la Farsa Circus Band es farà el 22 de desembre a l'Auditori de Girona. Per altra banda, el festival també ha reprogramat 'M'hauríeu de pagar', un espectacle creat i dirigit per Jordi Prat i Coll que es podrà veure a la Planet el 19 de desembre.

'M'hauríeu de pagar' és una coproducció del festival amb Atrium Produccions i mostra la història de tres personatges que es revelen davant del públic per fugir de la seva soledat. Són tres monòlegs per parlar d'art, de la infantesa, el sexe, l'educació familiar i els individualismes.

Per altra banda, es preveu que la setmana vinent s'anunciïn la resta d'espectacles que s'han recol·locat arran de la vigència de les restriccions sanitàries. De tota manera, el festival manté de moment la resta de programació presencial prevista per a partir del 23 de novembre.

L'import de totes les entrades afectades es retornarà de forma automàtica per tots aquells que les hagin adquirit des de la pàgina web. Per contra, els que ho hagin fet a taquilla, el festival es posarà en contacte amb ells. Les entrades per als nous espectacles es posaran a la venda a partir d'aquest divendres 13 de novembre al migdia.

