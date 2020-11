El festival Càntut ajorna la cinquena edició fins al 2021

El festival Càntut, que s'havia de celebrar del 20 al 22 de novembre a Cassà de la Selva, s'ha cancel·lat. La pròrroga de les mesures aplicades per les autoritats sanitàries al sector cultural i la incertesa del moment han fet que l'organització decidís ajornar la cinquena edició de la cita, dedicada a les cançons de tradició oral, fins al 19, 20 i 21 de novembre del 2021.

I és que un dels trets característics del festival és la voluntat de fer viure la música de forma molt propera, lluny dels grans escenaris, posant en contacte espectadors i músics per cantar en comunitat, una manera d'entendre la cultura que ara mateix no és viable per la pandèmia.

Així, tot i els intents per adaptar el festival a les mesures de prevenció contra la covid-19, l'impediment de celebrar actes culturals deu dies més i la impossibilitat de preveure fins quan durarà la situació han fet que el Càntut traslladi el cartell d'enguany -que encara no s'havia anunciat- al novembre de l'any vinent, mantenint els compromisos amb els participants i els concerts, exposicions, presentacions i altres activitats previstes per aquest novembre.



El segon disc

El que continua a ple rendiment, però, són altres branques del projecte Càntut. Cançons de tradició oral, que va néixer el 2021 per recuperar la música de transmissió oral de les comarques gironines.

Actualment s'està treballant en l'ampliació dels enregistraments inclosos al cançoner en línia, que ja recull 1.200 cançons cantades per gent gran d'arreu de la demarcació, i aquest divendres s'ha publicat el segon disc nascut d'aquest repertori. Es tracta de Vega (Bankrobber, 2020), en què Paula Grande i Anna Ferrer aborden el rol de la dona durant els darrers dos segles a partir de les cançons compilades en aquest cançoner en línia.

El treball discogràfic ha estat enregistrat a Olivera Estudi de Banyoles després d'un procés de dos anys realitzat entre la capital del Pla de l'Estany, Menorca i Barcelona en què s'ha desenvolupat la recerca de les cançons, el plantejament sonor, els arranjaments i, també l'escenografia, amb direcció de la directora i dramaturga banyolina Clàudia Cedó.