El claustre de La Mercè mostra escenes de la vida privada de dones gitanes

El Centre Cultural La Mercè inaugura avui al públic, coincidint amb la celebració del Dia Internacional del Flamenc, l'exposició Romís, una mostra de fotografies de Jacques Léonard. Aquesta exposició s'inclou dins el programa d'activitats del festival FlamenGi, que havia de tenir lloc el cap de setmana passat a Girona per commemorar l'art flamenc amb diverses activitats i que es va haver d'ajornar a causa de les darreres mesures sanitàries provocades per la pandèmia de la covid-19 que afecten específicament l'àmbit cultural.

L'exposició fotogràfica Romís neix arran de l'homenatge que els tres germans Léonard, Álex i Santi decideixen fer a la dona gitana, a través d'una selecció de fotografies del seu pare, Jacques Léonard (París, 1909 – l'Escala, 1994). En el seu projecte personal de documentar tots els aspectes de la cultura gitana, les dones adquireixen un especial protagonisme dins de l'obra del fotògraf i les imatges que va captar llavors reflecteixen la profunda admiració que els professava.

De fet, el terme «romís» significa «dones» en llengua romaní, que és el conjunt de varietats lingüístiques pròpies de la comunitat gitana.



La «naturalitat» de les imatges

Gràcies al casament amb Rosario Amaya, el fotògraf Jacques Léonard va entrar a formar part del poble gitano, cosa que li va permetre establir complicitats amb totes les persones retratades –que en la seva immensa majoria eren dones.

Així doncs, tal com expressen els organitzadors de la mostra, això va permetre que el fotògraf francès es pogués «moure i deambular amb la càmera per la seva privacitat i intimitat i crear imatges que destil·len sinceritat i naturalitat. Léonard va enaltir la bellesa, l'experiència, la saviesa i la vida quotidiana de la dona gitana dotant-la de dignitat i respecte».

La mostra, que ha estat organitzada per l'Associació cultural FODANSA (que també organitza el festival FlamenGi) i l'Escola Municipal d'Art de Girona, es podrà visitar gratuïtament al claustre de del Centre Cultural La Mercè des d'avui i fins al pròxim 27 de novembre.



Un festival pensat en femení

L'exposició forma part del programa d'activitats del festival FlamenGi, que s'ha posposat per a l'any 2021. El festival va néixer l'any passat i va gaudir d'un gran èxit durant la seva primera edició, amb 1.200 persones de públic. Segons l'organització, es tracta d'un «festival de barri nascut de la necessitat de donar a conèixer el flamenc de proximitat, apostant pel talent local i els artistes catalans».

En l'edició d'enguany, la programació era 100% catalana. També es tracta d'un festival pensat en femení, per la qual cosa l'exposició escollida per ser exhibida durant el festival va ser Romís, ja que «plasma una comunitat que conviu amb el flamenc, des de la seva vessant més femenina com a protagonista».