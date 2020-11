«Si no hi ha un rescat aviat, veig difícil que La Mirona pugui continuar l'any vinent»

«Si no hi ha un rescat per a les sales de concerts aviat, veig difícil que La Mirona pugui continuar l'any vinent. Els ajuts allarguen l'agonia uns mesos, però per seguir necessitem un rescat. Si no arriba abans del gener, ens quedarà poc més d'un mes...», alerta Quim Marcé, el responsable de la sala de concerts de Salt, un dels grans referents de la música en directe a les comarques gironines. I com ells, són molts els locals que estan en una situació crítica després de vuit mesos de tancament. La legislació engloba les sales de concerts dins l'oci nocturn i no amb la resta d'equipaments culturals, com els teatres, auditoris o cinemes, i per això moltes ni tan sols van poder reobrir durant la desescalada de l'estiu.

La Mirona, que va poder oferir actuacions a l'aire lliure durant l'estiu per a unes 200 persones gràcies a la terrassa exterior, acumula més de 200.000 euros de pèrdues pels concerts ajornats i suspesos des del març, als quals cal afegir el dèficit per aquelles despeses «de mínims, però que per a les sales grans són enormes: hem de seguir pagant els rebuts, part dels ERTOs, el lloguer dels aparells...».

«Tot passa pel rescat i per congelar despeses, un cop hàgim resolt això, hem de parlar d'uns mínims per seguir fent viable l'activitat: aforaments, ajuts si no es pot consumir a les barres... Obrir és complex i amb les condicions actuals és més car que estar tancat», explica Marcé.

«Obrir perquè sí no serveix per res, s'han de trobar mesures perquè no hi perdem més. I a la mínima que això no generi més pèrdues, nosaltres hi serem, perquè és necessari que hi hagi activitat, que la cadena de la música en viu no es trenqui del tot. Quan s'ha pogut fer a l'estiu ho hem fet, encara que fos per a un públic molt reduït, fins que se'ns va retallar l'horari», lamenta el responsable de la sala, que remarca que tan important és per a la subsistència d'aquest tipus de locals la venda d'entrades com el que passa durant i després del concert, és a dir, la barra i el club.

Marcé explica que ja han rebut alguna ajuda per part del Departament de Cultura i que «tot i que ens hem sentit molt maltractats per l'administració», ara tenen «la sensació que la conselleria els escolta, però justament és la que no té recursos, perquè no arriba ni al 2% de pressupost».

Veu amb bons ulls la mesura plantejada per la consellera de considerar els espectacles culturals una excepció als confinaments de cap de setmana: «Hi ha d'haver uns mínims de circulació, no vivim només de Salt, ha de poder venir gent de tot arreu».



L'últim concert

Per denunciar una situació que és «insostenible» per al sector i reclamar mesures, un centenar de sales de concerts de l'Estat s'han unit en una campanya conjunta, «L'últim concert». Denuncien que en aquests mesos s'han cancel·lat prop de 25.000 concerts, i les pèrdues que acumularan els locals fins a final d'any sumaran prop de 120 milions d'euros.

Sales com Apolo, Razzmatazz, Luz de Gas, Meteoro, i a les comarques gironines La Mirona, l'Alternativa de la Bisbal d'Empordà, el Mariscal de l'Estartit, el Sunset Jazz Club o el Yeah! de Girona, han sumat esforços per organitzar un concert gratuït i en línia demà a les vuit del vespre, que «podria ser l'últim concert», i que es podrà veure al web www.elultimoconcierto.com.

Albert Pla, els Amics de les Arts, Stay Homas, El Pot Petit, el Black Music Choir o Les Anxovetes són alguns dels artistes que han respost a la crida de La Mirona per participar en la reivindicació, «un concert atípic que inclourà sorpreses», avança Marcé, que ha buscat una representació «àmplia i molt diversa de l'escena musical de les comarques gironines, perquè el que està passant ens afecta a tots».