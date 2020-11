Temporada Alta oferirà quatre espectacles que havien de ser presencials en format virtual

El festival Temporada Alta ha enregistrat quatre espectacles que s'havien de veure de forma presencial i els oferirà dins de la programació 'A distància'. Per una banda hi ha les coproduccions de dansa 'Sonoma' i 'Hidden', que s'inclouen en el projecte transfronterer Pyrenart. A més, també es podrà veure de forma virtual 'Teatro Amazonas' de la navarresa Laida Azkona i el xilè Txalo Toloza. Per últim, el festival també oferirà 'That's the story of my life' a través del catàleg virtual. En paral·lel, el festival ha reprogramat fins a 12 funcions que no s'han pogut fer durant les restriccions sanitàries durant el desembre. En destaca l'estrena a Catalunya del vídeomuntatge 'Personalien' d'Albert Serra els dies 4, 5 i 6 de desembre.

Amb la vista posada en la reobertura dels teatres prevista, inicialment, per al proper dilluns, el festival Temporada Alta ha anunciat aquest dimarts que finalment oferirà quatre espectacles que s'havien de fer en teatres gironins en format virtual. La impossibilitat de trobar una nova data ha obligat a les companyies a enregistrar el seu espectacle i penjar-lo en el catàleg del festival per tal que el públic pugui seguir-lo virtualment.

Les coproduccions de dansa 'Sonoma' i 'Hidden' són dos dels espectacles afectats. Totes dues formen part del projecte Pyrenarts. El primer és la nova creació de la companyia la Veronal, dirigida per Marcos Morau. Es tracta d'un espectacle que recupera aquella inspiració en Buñuel per remarcar els moviments i estètiques hipnòtiques que recorden velles cultures. 'Sonoma' estarà disponible a partir del diumenge 22 de novembre a un preu de 3 euros.

Per altra banda, 'Hidden' és la nova proposta de la coreògrafa Lali Ayguadé i que tanca la seva trilogia sobre la identitat. En aquesta entrega, Ayguadé intentarà mostrar com els cànons socials acaben imposant la nostra identitat, sobretot amb l'esclat de les xarxes socials. 'Hidden' es podrà veure de forma virtual a partir del dijous 19 de novembre i fins que s'acabi el festival.

La navarresa Laida Azkona i el xilè Txalo Toloza també s'han traslladat a l'espai virtual per mostrar 'Teatro Amazonas', la tercera part del teatre documental sobre l'explotació de la selva amazònica. Per últim, 'That's de story of my life' és el primer espectacle on Macarena Recuerda evoca la seva vida i que en aquest festival també s'haurà de veure de forma virtual a causa de les restriccions sanitàries.



Reprogramació de 12 espectacles

En paral·lel, el festival manté la seva programació presencial, que es reforçarà a durant la primera quinzena de desembre amb alguns dels espectacles que s'han ajornat a l'espera de la reobertura dels teatres. La setmana passada ja es van anunciar les noves dates per a la presentació del nou disc de Sílvia Pérez Cruz (12 i 22 de desembre) i per a l'estrena de la nova creació de Jordi Prat, 'M'haurieu de pagar' (19 de desembre). Ara, de cara al primer cap de setmana de mes es preveu estrenar a Catalunya el nou videomuntatge d'Albert Serra, 'Personalien'. Es farà a les golfes de la factoria Coma-Cros.

El 12 i 13 de desembre, el saló de descans del Teatre Municipal de Girona acollirà 'Corpus', de Xavier Bobés. Per altra banda, la instal·lació del Conde de Torrefiel, 'Se respira en el jardín como un bosque' es podrà visitar al centre cultural de la Mercè de Girona el 5 i 6 de desembre.

La coproducció de dansa 'Inventions', de Mal Pelo, es podrà veure el 18 i 19 al Monestir de Sant Pere de Galligants i l'obra de David Selvas i Empar Moliner, 'T'estimo si he begut' es farà el 18 de desembre a Torroella de Montgrí (Baix Empordà). 'Molly bloom' de Jan Lauwers i Viviane de Muynck estava programat per aquest cap de setmana, però finalment es farà l'11 i 12 de desembre al Teatre de Salt.