La Black Music Big Band participa en el disc de «La Marató»

La Black Music Big Band participa en el nou disc de La Marató de TV3 versionant en català un clàssic de Whitney Houston. La formació gironina col·labora amb l'àlbum solidari, que es podrà comprar diumenge 29 amb Diari de Girona, interpretant Jo vull ballar per la vida.



Aquesta adaptació al català d'I wanna dance with somebody s'ha enregistrat als Estudis Ground sota la producció de Toni Xuclà, amb els arranjaments de big band d'Adrià Bauzó i vocals de Nuri Mancebo.





?? La Black Music Big Band versiona un dels grans èxits de Whitney Houston per al disc de #LaMaratóTV3. Així sona "Jo vull ballar per la vida" pic.twitter.com/yahgwaRu5v — la_marato (@la_marato) November 15, 2020

, una iniciativa del Black Music Festival i Fundació Casa de la Música de Comarques Gironines, han passat pels estudis de Cornellà de Terri per posar el seu granet de sorra en la iniciativa solidària, queDurant el confinament, molts músics van compartir les seves interpretacions a través de les xarxes per demostrar que a la creació no l'aturava cap virus. Una de les iniciatives més lluïdes va ser un videoclip de Black Music Big Band que unia les veus de tots els components sense sortir de casa seva.