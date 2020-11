L'univers negre d'Enric Ansesa s'expandeix per Girona

L'univers fosc d'Enric Ansesa (Girona, 1945), amb el color negre que domina les seves sis dècades de carrera artística, s'expandirà en els pròxims mesos per Girona. Quatre dels principals espais expositius de la ciutat -el Bòlit, el Museu d'Art, la Casa de Cultura i el Museu d'Història de Girona- s'han unit en un projecte expositiu que s'esbranca en quatre exposicions per conèixer tota la trajectòria de l'artista gironí.

La iniciativa, comissariada per Antoni Álvarez de Arana, recull el testimoni de la primera gran retrospectiva dedicada a l'artista, una mostra inaugurada al museu de Can Framis de la Fundació Vila Casas a Barcelona. La proposta, amplificada i reformulada pel mateix comissari, vol aprofundir en l'obra d'un dels referents de l'art contemporani a Catalunya des de diferents vessants: dels processos creatius a la seva implicació ciutadana a través d'un recorregut per la seva obra, des de la més primerenca a la més recent.

La primera de les quatre mostres s'obre aquest divendres al Bòlit_StNicolau. Es tracta de la seva darrera creació Fets/Facts, un treball entorn de les migracions, la violència policial i el control que governs i empreses tenen sobre la ciutadania gràcies a la tecnologia.

El recorregut per l'obra del gironí seguirà a partir del 5 de desembre al Museu d'Art de Girona amb Camins, que permetrà entendre el seu procés creatiu a través de 48 creacions, moltes d'elles quadres i escultures provinents del seu estudi.

La tercera mostra arribarà el 17 de desembre a la Casa de Cultura sota el títol Persistències. S'hi podran veure les seves obres de gran format, sense ordre cronològic i evocant no només el seu negre habitual sinó també tots aquells elements que han tingut continuïtat en la seva producció artística.

L'última de les exposicions es farà al Museu d'Història de Girona a partir del 25 de gener. Senyals, que estarà oberta fins al 8 de març, mostrarà les aportacions d'Ansesa al patrimoni gironí, buscant el pòsit que les seves accions han deixat a la ciutat.

Coincidint amb el projecte expositiu, s'ha editat un catàleg per explorar l'art d'encesa sumant-hi la veu d'historiadors i crítics d'art com Joaquim Nadal, Narcís Selles, Lluïsa Faxedas i Glòria Bosch. El catàleg es presentarà el 17 de desembre.