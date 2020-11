Sales de concerts i músics clamen contra el silenci imposat per la pandèmia

El silenci va ser ahir el protagonista de L'últim concert, la protesta conjunta organitzada per més d'un centenar de sales de concerts de tot l'Estat. A les vuit del vespre, locals dedicats a la música en viu com La Mirona de Salt, l'Alternativa de la Bisbal d'Empordà o el Sunset Jazz Club de Girona van convocar els seus seguidors a seguir un concert simultani en línia.

Els qui es van connectar a la retransmissió, van poder comprovar com seria un futur sense concerts, veient com artistes com Albert Pla, els Amics de les Arts o Stay Homas es quedaven muts sobre l'escenari o locals emblemàtics com la veterana sala Mariscal de l'Estartit es veien buits i sense els seus sons habituals, amb un missatge sobreimprès a la pantalla: «Sí, ho estàs sentint bé. Si no s'apliquen mesures urgents, les sales de concerts es quedaran en silenci».

Amb aquesta protesta, les sales llancen un crit de socors per la situació crítica del sector, que arrossega vuit mesos de tancament a causa de les restriccions per la pandèmia.