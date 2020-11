Temporada Alta estrena avui l'última part de la trilogia de Lali Ayguadé sobre la identitat en format virtual

El festival Temporada Alta estrena aquest divendres l'últim dels espectacles de dansa de la trilogia creada per Lali Ayguadé, sobre la recerca de la identitat de les persones. 'Hidden', que s'havia de representar al Centre d'Arts Escèniques El Canal de Salt (Gironès), es podrà veure només en format virtual per les restriccions sanitàries. En aquest sentit, la coreògrafa barcelonina ha lamentat les circumstàncies i reconeix que per la companyia és una "gran decepció". "Sempre esperes poder-ho mostrar al públic i ara ens trobem que ens hem d'adaptar a un format que, sense cap dubte, no és el mateix", assenyala. A diferència dels dos espectacles precedents, a 'Hidden' Ayguadé incorpora un actor i una cantant a l'escenari.

'Hidden' és el tancament d'una trilogia creada per la coreògrafa Lali Ayguadé centrada en la recerca de la identitat. En aquest últim espectacle de dansa, Ayguadé pretén incidir en la importància de les xarxes socials a l'hora de crear la nostra identitat. De fet, des de l'aparició de les xarxes els cànons de bellesa i determinats comportaments influeixen més que mai en la creació de la nostra identitat. La necessitat d'encaixar amb la societat i la necessitat de tenir una imatge pública modèlica. La coreògrafa incorpora aquesta vegada una cantant per primera vegada en la trilogia. Joana Gomila acompanya i dona pas als ballarins, alhora que actua mentre dansen.

"La Joana sap perfectament què ha de comunicar, si ha de cantar fràgil o què és el que es vol transmetre. La veritat és que haver integrat la música i la dramatúrgia a la dansa fa que sigui molt interessant des del meu punt de vista", assenyala la coreògrafa barcelonina.

Ayguadé contraposa aquesta perfecció que es demana al món virtual amb el jo més real. La identitat física contra la virtual. El que som, contra el que volem ser. Aquest conjunt de reflexions són les que 'Hidden' vol traslladar al públic i ho farà a través dels moviments de quatre ballarins.

Una "gran decepció"

L'esperada estrena, com la resta d'espectacles de Temporada Alta, s'ha vist marcada per la pandèmia. Ayguadé admet que no poder portar 'Hidden' als escenaris davant del públic ha suposat una "gran decepció", tot i que afronta l'emissió virtual com "un repte". "Estàs dos mesos i mig assajant amb la il·lusió de poder estrenar davant dels espectadors i no poder-ho fer suposa una tristesa immensa", assenyala.

De fet, la coreògrafa admet que per a ella suposa un canvi el fet d'haver de gravar l'obra i no fer-la presencialment. En aquest sentit, explica que no dirigeix tant com ho fa de forma presencial. "Aquí estic més finalitzant la peça. Canvia molt perquè ens agrada el contacte humà, el directe i que passin les coses que hagin de passar", ressalta.

Des del 2015

La trilogia va arrencar el 2015 amb 'Kokoro', una coproducció de Temporada Alta amb el Mercat de les Flors. En aquest primer espectacle Ayguadé presentava com quatre persones buscaven la seva identitat. Saber estimar o no saber-ne o sentir-se importants són algunes de les reflexions que intentava desenvolupar al llarg de 60 minuts d'espectacle.

El 2017 la coreògrafa va estrenar 'IUanMI' en què mantenia aquesta recerca de la identitat dels quatre ballarins. En aquesta ocasió, però, es volia mostrar el paper que una persona pot fer en l'àmbit social i el que pot fer en l'àmbit privat.

'Hidden' forma part del projecte Pyrenarts en què hi participa Temporada Alta. Malgrat que en un inici s'havia de veure aquest dijous 19 al Canal de Salt, les restriccions sanitàries obligaran a tot el públic a veure'l de forma telemàtica. El festival ha estrenat aquest divendres l'espectacle que s'ha enregistrat prèviament i estarà disponible per tan sols 3 euros. Els espectadors el podran veure fins que s'acabi el festival.

Aquest és un dels quatre espectacles que s'han traslladat a la programació virtual a causa del tancament de teatres durant la segona onada de la pandèmia. Conjuntament amb 'Hidden' hi ha 'Sonoma', la nova creació de la companyia la Veronal. Per altra banda, 'Teatro Amazonas' i 'That's the story of my life' són dues representacions escèniques que s'havien de fer de forma presencial, però finalment el públic haurà de gaudir-les des del sofà de casa.