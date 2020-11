VÍDEO | Així sona «Let it out», el primer single del disc de debut dels Stay Homas

Stay Homas publica aquest divendres la cançó i el videoclip de 'Let it out' com a primer avançament del seu disc de debut 'Agua', que veurà la llum el pròxim 11 de desembre. En aquest tema el grup "revisita" els seus dies de confinament a la terrassa amb una història de sofriment i superació "des de la perspectiva de l'ésser estimat: aquest amic, parent o qui sigui que sempre t'anima quan les coses es posen difícils". El grup canta en anglès, i en la interpretació han comptat amb la participació d'un cor de nens. El videoclip, produït per Icon International i dirigit per Ben Woolf, proposa un viatge emocional i colorit, on la banda sobrevola Barcelona i el món, amb un collage dinàmic.