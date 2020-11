Cancel·len Elmini d'Olot pel confinament perimetral dels caps de setmana

El festival Elmini d'Olot ha hagut de cancel·lar la seva desena edició pel confinament perimetral de caps de setmana. La cita, que s'havia de celebrar del 4 al 6 de desembre després d'ajornar-se al març per l'esclat de la pandèmia, rep bona part del públic dels pobles del voltant de la capital garrotxina i el fet que ara no hi pugui assistir pel confinament municipal, indiquen des de l'organització, és el principal motiu de la cancel·lació.

«De moment no anunciarem nova data fins que la situació s'estabilitzi, tot i que tornarem segur, i tornarem més forts i amb més ganes», assenyala l'organització, que enviarà un correu electrònic a tothom qui tenia entrades per fer la devolució de l'import.

El que sí que es manté és el concert de Ferran Palau, organitzat conjuntament amb l'Institut de Cultura de la Ciutat d'Olot. Se celebrarà igualment el diumenge 6 de desembre a les 18.30 a la Sala Torín, amb la meitat de l'aforament i complint tota la normativa sanitària. L'abonament del festival servirà per assistir al concert, pel qual encara es poden adquirir entrades.