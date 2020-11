La desescalada cultural, amb el fre de mà

Amb la meitat de la capacitat de les sales, l'horari restringit i totes les precaucions del món, però la cultura comença a recuperar el pols després de més de vint dies sota mínims, amb els museus, espais d'exposicions i biblioteques amb uns serveis limitats com a únic reducte per al sector.

Entre els primers a posar-se en marxa ahir mateix hi havia el cinema Truffaut de Girona, que tenia clar des del principi que volia recuperar l'activitat tan bon punt fos possible. La sala estrenava una nova sessió de migdia -que oferirà cada dia entre les 2 i les 3 i que s'havia de començar just quan es va decretar el tancament- per continuar oferint quatre passis tot i el toc de queda nocturn. Fins dijous el cinema manté la programació que no va tirar endavant a finals d'octubre i a partir de divendres rescata el calendari d'estrenes que tenia previst.

Altres cinemes, com el de Palafrugell, han anunciat que també tornen a finals de setmana, mentre que els Arinco de Palamós ho faran el 4 de desembre. Sales com l'Odeón Multicines de l'Espai Gironès no té data d'obertura -probablement, anirà lligada a la del centre comercial-, els tres Ocine de Girona, Blanes i Platja d'Aro encara no l'han anunciada i els Albéniz de Girona ja van dir fa setmanes que no tornaran a encendre el projector fins al gener.

Amb l'inici de la desescalada, el públic també va poder tornar ahir a la sala La Planeta de Girona per a la segona semifinal del Torneig de Dramatúrgia, després de tres setmanes en què la competició s'ha celebrat a l'interior del teatre però amb els espectadors a casa. Aquesta funció, que es podia seguir a la platea o en línia, és la primera de la trentena de cites presencials que el festival Temporada Alta té al calendari fins al 22 de desembre, la nova data fixada per tancar aquesta edició i acollir així el gruix dels muntatges que s'han vist afectats per les restriccions de les darreres setmanes.

Una desena dels espectacles han hagut d'avançar l'hora per poder complir amb el cobrefoc, mentre que l'altra gran restricció, la prohibició de canviar de municipi entre divendres i dilluns, impedirà que els espectadors amb entrades per algun d'aquests dies i s'hagin de desplaçar hi puguin assistir, per això el certamen ja ha començat a gestionar la devolució de l'import.

Durant aquesta setmana, també aniran recuperant la programació de forma presencial espais com el Teatre Principal d'Olot, amb cites com l'espectacle Àries de reservat dijous o Lù, diumenge, l'únic espectacle del festival El Més Petit de Tots que s'haurà pogut veure en directe.

A Banyoles també reobren el teatre, l'auditori i la Factoria. En el cas de les arts escèniques, la primera activitat serà El Col·loqui amb Peyu aquest diumenge.

Un altre dels municipis que recupera l'activitat cultural és Blanes, que ahir va reprendre la venda d'entrades pels propers espectacles programats: el monòleg humorístic Tinder Sorpresa i Els Brugarol, amb què tancarà la temporada el 5 de desembre.

Pel que fa a Figueres, que va anunciar la suspensió de les activitats culturals a la ciutat dies abans que fos obligatori a tot el país, també engega de nou la maquinària cultural amb cites com el musical La ciutat llunyana a La Cate aquest diumenge o La Tendresse, amb Anna Roig i l'Àlex Cassanyes Big Band Project, que organitzen les Joventuts Musicals de Figueres el dia 4.

A Girona, en canvi, a l'Auditori no hi ha programació fins al 10 de desembre, perquè els quatre concerts de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya previstos per aquesta setmana s'han ajornat fins al juny de l'any que ve.

En virtut del pla de desescalada, les biblioteques també permeten des d'ahir l'accés a la col·lecció i les sales de lectura i d'estudi, però sense activitats presencials.