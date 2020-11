Prop de 500 produccions participen en el desè Acocollona't

Unes 500 produccions participaran en la desena edició de l'Acocollona't, la Setmana de Cinema Fantàstic i de Terror. La cita, que se celebra enguany lluny de les seves dates habituals entorn de les Fires de Sant Narcís, afronta el desè aniversari en l'entorn estrany de la pandèmia, però amb la voluntat de seguir oferint i premiant els millors curts de l'any, assenyala l'organització.

El certamen ha aconseguit convocar, en aquesta desena edició, prop de 500 produccions de França, els Estats Units, Itàlia, Alemanya, Bèlgica i Nova Zelanda, tot i que les produccions estatals són majoritàries en el total de 25 curts de la secció oficial, «un fet que demostra el bon estat de forma del curtmetratge nacional», segons els organitzadors.

El sisè Acocoexprés, el concurs de curtmetratges realitzats en un màxim de 24 hores, obrirà el festival dissabte 28. El concurs presenta una edició batejada com a home edition, per adaptar-se al context sanitari i facilitar la participació des de casa.

La inauguració pròpiament dita serà divendres 4 de desembre a les set a l'Albéniz Plaça. Anirà a càrrec de la periodista Karen Madrid i s'hi presentaran curtmetratges com La última Navidad del universo, de David Muñoz, i algunes produccions fora de concurs, com Qui estira el llençol? de Marcos Fernández i Callahan Ruiz o Cruel de Toni O. Prats. També hi haurà l'actuació acústica del grup gironí de metal melòdic A dark Reborn.

Les sessions amb els curtmetratges de la secció oficial seran dissabte 5 i diumenge 6 a partir de set a l'Albèniz Plaça, mentre que el lliurament de premis i la cloenda del festival serà el dia 8 a partir de les sis al mateix cinema, amb la periodista Ester Bertran com a mestra de cerimònies.

Per facilitar la venda d'entrades l'organització del festival recomana fer una reserva prèvia a través de l'adreça reserves.acocollonat@gmail.com.