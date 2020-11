Rodaran a Girona la continuació de la sèrie «La catedral del mar»

La ciutat de Girona i altres punts de les comarques gironines, com Peratallada i Canet d'Adri, acolliran entre desembre i gener el rodatge de la sèrie Els hereus de la terra, la continuació de La catedral del mar. Per al rodatge a les comarques gironines d'aquesta producció televisiva que s'estrenarà mundialment a Netflix, la productora Diagonal TV busca uns 500 extres.

Fonts de l'organització del càsting no han volgut confirmar que es tracti de l'adaptació de la novel·la d'Ildefonso Falcones, però sí que han indicat que es tracta d'una «superproducció televisiva» ambientada a l'edat itjana, entre finals del segle XIX i principis del XV. Tant les dates - Els hereus de la terra arrenca a la Barcelona del 1387- com el tipus de producció encaixen perfectament amb aquesta coproducció de Diagonal TV, Netflix, Televisió de Catalunya i Atresmedia que fa unes setmanes va començar el rodatge a Barcelona.

Dirigida per Jordi Frades, la sèrie compta amb actors com Yon González, Elena Rivera, Rodolfo Sancho, Michelle Jenner, Maria Rodríguez o Pere Arquillué al repartiment. També hi apareixeran Manel Sans, Mercedes León, Bruna Cusí i Natàlia Sánchez, entre altres intèrprets.

La sèrie narrarà en vuit capítols de 50 minuts la història d'Hugo Llor, un noi de dotze anys que passa la major part del temps al carrer somiant convertir-se en un artesà constructor de vaixells. La vida d'Hugo no serà fàcil, però comptarà amb el suport i la protecció d'un ancià molt respectat, Arnau Estanyol.

Aquesta nova producció s'estrenarà exclusivament a Netflix mundialment durant dotze mesos, després dels quals també estarà disponible per a Atresmedia i Televisió de Catalunya durant tres mesos, segons va informar la plataforma de vídeo en anunciar la sèrie.



Càsting a Girona

Per al rodatge a Girona, Diagonal TV ha organitzat un càsting entre el 9 i l'11 de desembre a la Casa de Cultura de Girona. La selecció es farà de 10 a 2 i de 4 a 8, complint totes les mesures de seguretat per evitar contagis. La productora recomana als interessats de fora de la ciutat presentar-s'hi el 9 i 10 per evitar desplaçaments entre municipis divendres 11, quan ja hi ha confinament perimetral.

El càsting busca dones i homes entre 25 i 65 anys, amb cabell llarg o semillarg i els homes han de portar barba o bé estar disposats a deixar-se-la créixer per al rodatge. No s'accepten els cabells tenyits, rapats o pentinats moderns, ni tatuatges o piercings, «en definitiva gent el més natural possible», indiquen, i assenyalen que els interessats han de disposar de papers en regla per treballar per poder-los donar d'alta a la Seguretat Social.

Segons els responsables del càsting, no cal demanar cita prèvia perquè la prova serà «molt ràpida» i la participació en el rodatge és remunerada. Per participar-hi cal presentar el DNI i el número d'afiliació a la Seguretat Social, a més de dur mascareta en tot moment.