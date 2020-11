El Terracotta Museu, can Sau i Montsoriu, distingits als premis d'Arquitectura

La rehabilitació del Terracotta Museu de la Bisbal d'Empordà, a càrrec d'Escribà-Nadal Arquitectes; la reforma del castell de Montsoriu de Castell i Marqués; una instal·lació artística de Pep Admetlla i Isaki Lacuesta o la transformació del solar de can Sau a Olot del despatx unparelld'arquitectes i Quim Domene són alguns dels projectes reconeguts en els 23ns Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona, que la Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) va entregar ahir.

El jurat format per les arquitectes Maria Rubert de Ventós (presidenta) i Eileen Joy Liebman i Marta Sequeira (vocals) ha declarat deserta la categoria d'Arquitectura, però ha concedit quatre mencions especials, dues ex-aequo de Patrimoni i dues de Paisatge. Les de Patrimoni han anat per la reconversió d'una fàbrica de ceràmica en el Terracotta Museu i la recuperació del castell de Montsoriu, dues obres de gran envergadura que, a parer del jurat, «demostren com han evolucionat els criteris d'intervenció en el patrimoni i confirmen la necessària prudència i mesura» d'aquestes actuacions. Pel que fa a les mencions especials d'Habitatge, han estat per Una casa de poble a Masarac d'Atheleia Arquitectura i Casa grada d'Olot, d'Arnau Estudi d'Arquitectura, despatx que també ha rebut una de les mencions per La darrera casa, a Riudaura. Les altres dues són per Terrasses a Sant Esteve d'en Bas, d'unparelld'arquitectes i l'hotel Can Liret de Palafrugell, d'Anna Sabrià.

La intervenció de can Sau a Olot, és a dir, la transformació en una plaça de la paret i del solar resultants de l'enderrocament d'una casa a tocar de l'església del Tura ha rebut el premi Paisatges, tot i que inicialment s'havia presentat en la categoria d'Arquitectura. El projecte ja va cridar l'atenció del jurat dels premis FAD i del diari The Guardian, que la va escollir entre les deu millors iniciatives arquitectòniques del món.

En la categoria Interiors, el jurat ha premiat la Cafeteria Buttercup de Girona, de Vinncle Gastronomia i Disseny, per la bona organització dels espais, el joc cromàtic i la il·luminació, un conjunt que fa que, «tot i que es tracta de la reforma d'un espai interior, la intervenció té un fort impacte en la plaça adjacent». La menció d'Interiors ha estat per a Reforma Sant Daniel, de Taller Sau SLP.

De la categoria d'Efímers, que inclou obres de durada limitada com exposicions, muntatges o escenografies, el jurat en destaca una vitalitat que és «probablement resultat de les diverses iniciatives que han sorgit els últims anys a la província». El premi ha estat per Tercera cara de la lluna de l'artista Pep Admetlla i el cineasta Isaki Lacuesta pel «bon equilibri entre un contenidor patrimonial i un artefacte contundent mitjançant la interacció entre la llum i l'espai» i Sota el gel, una proposta vista al Temps de Flors 2019, s'ha endut la menció.

Els premis, que es van lliurar de forma virtual, també inclouen una categoria popular. El premi de l'Opinió, que ha rebut més de 2.000 vots, ha reconegut la Casa 1701 de Vilablareix, de Nordest Arquitectura.