L'evangelització d'una illa, entre la realitat i la ficció

Uns habituals del festival Temporada Alta, els mexicans Lagartijas Tiradas al Sol, tornen avui a Girona per presentar Tiburón, un monòleg sobre l'evangelització de l'illa de Tiburón al segle XVI. La proposta, que es podrà veure en un únic passi aquesta tarda a la sala La Planeta, és un monòleg centrat en la història de José María Barahona, un andalús que va arribar a l'illa mexicana el segle XVI per propagar el cristianisme entre la població.

L'espectacle, que forma part de la saga que la companyia dedica a reflexionar sobre les diferents visions de la demogràcia a Mèxic, mostra com un actor que ha de representar Barahona en una pel·lícula es va endinsant en el personatge i, conjuntament amb ell, l'espectador va coneixent més detalls de l'evangelista, un punt de partida per generar una reflexió sobre les colonitzacions geogràfiques, polítiques i religioses.

El cinquè espectacle que els llatinoamericans presenten davant del públic gironí arrenca amb el desembarcament de l'intèrpret, Lázaro Gabino, a illa. A partir d'aquí, l'actor haurà de familiaritzar-se amb la figura de José María Barahona, un evangelista que va arribar a l'illa el segle XVI amb l'objectiu d'evangelitzar la població i que, pel poc rastre que hi va deixar, es creu que s'hi va estar uns deu anys.

Procedent de Sevilla, José María Barahona volia fer les amèriques i «en aquest viatge es va tornar una espècie de místic», afirma la companyia. El seu objectiu a l'illa de Tiburón era cristianitzar els tocariku, una tribu que viu a l'oest de l'illa pràcticament aïllada de tot el món per voluntat pròpia al llarg de 600 anys.

En aquest context, el protagonista es familiaritzarà amb Barahona i a poc a poc s'anirà teixint la història de l'evangelitzador i la de l'actor.

Segons la companyia mexicana, en aquest espectacle tornen a jugar amb «la línia entre ficció i realitat» i «els borrosos punts entre el que creiem i el que no creiem», un dels punts forts dels diferents muntatges que ja han presentat al festival, com Tijuana, Veracruz o Tula, l'any passat.

De fet, els membres de la companyia asseguren que des de fa anys treballen amb aquesta línia per retornar el «potencial que havia anat perdent» la ficció en el món del teatre. Segons els artistes, «la realitat ens ha deixat de commoure» perquè tenim accés a massa «històries de tants llocs diferents en el mòbil».

Tiburón s'ha creat a partir de les cartes que van sobreviure escrites per ell mateix a l'illa, recuperades pel missioner jesuïta Andrés Pérez de Ribas i que va publicar posteriorment en el seu llibre Triunfos de nuestra santa fe sobre estas tribus, las más barbaras del norte. Més enllà d'aquestes missives, hi ha molt poca informació sobre aquest evangelista i la poca que hi ha no està datada.



Creacions sobre la democràcia

El nou espectacle de Lagartijas tiradas al sol forma part d'un conjunt de creacions artístiques que giren a l'entorn de la història democràtica de Mèxic. Es tracta d'un projecte que barreja teatre, cinema, conferències i llibres centrat en mostrar diferents visions sobre la democràcia i amb què confien arribar a les 32 produccions, una per cada estat del país.