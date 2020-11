El Museu de la Mediterrània celebra l'Any Palmira Jaquetti

El Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí va inaugurar dissabte l'exposició Llum a l'ànima. Palmira Jaquetti 1895 – 1963, una de les principals accions que es porten a terme dins la celebració de l'Any Palmira Jaquetti, impulsat pel Departament de Cultura de la Generalitat a través de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural.

La mostra, que es podrà visitar fins al 8 de febrer de 2021 a Torroella i després serà itinerant per diversos llocs de Catalunya, ofereix una visió polièdrica de l'obra de Palmira Jaquetti (Barcelona, 1895 - Els Monjos, 1963) i dona a conèixer la seva destacada aportació a la cultura catalana. Tot i ser majoritàriament coneguda per la seva vessant folklòrica en les missions de recerca de cançons de l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya, també va intervenir en l'àmbit cultural com a escriptora, poetessa, traductora, docent, músic i compositora.

Tota aquesta tasca la va realitzar des de la seva condició de dona en un context masculinitzat que no li era massa favorable. És per això que la seva figura representa un paradigma de tantes altres dones, també anònimes, que van contribuir a construir un model de país des del món intel·lectual i cultural. Els seus escrits, memòries de viatges i treballs de camp són un testimoni viu i directe de la vida rural dels anys 20 i 30 del segle passat, essent una mostra de la seva sensibilitat estètica, literària i humana.

Per retre homenatge a les diverses disciplines de la seva activitat professional, l'estructura de l'exposició gira al voltant de cinc grans apartats: Els orígens familiars i l'anhel d'aprendre; Entregada a una professió: la docència; L'amor per les cançons populars. L'aportació folklòrica i etnogràfica; Un esperit lliure. La força de la creació, i El compromís amb la Vall d'Aran. A més, també inclou quatre seccions: la condició de dona, la força davant de l'adversitat, la recerca del coneixement i els homenatges.

A l'acte d'obertura hi van intervenir Natàlia Navarro, presidenta del Museu de la Mediterrània; Carme Oriol, comissària de l'Any Palmira Jaquetti; Àngels Blasco, directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, i Jordi Colomí, alcalde de Torroella de Montgrí. Durant l'acte, que es va poder seguir en línia en directe, es va presentar el contingut de l'exposició i es va fer una lectura poètica dramatitzada de textos de Palmira Jaquetti, a càrrec de l'actriu Susanna Barranco, acompanyada pel pianista Pau Sastre, amb la interpretació de músiques recollides per l'homenatjada en les missions de l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya.