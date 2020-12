Publiquen el manuscrit en català descobert recentment d'«Història de la Segona República Espanyola» de Pla

El periodista i escriptor Josep Pla va redactar a finals de la Guerra Civil espanyola, per encàrrec de Francesc Cambó, 'Historia de la Segunda República española'. Es va publicar en quatre volums, entre el 1940 i el 1941 a Destino i no s'ha reeditat mai. Entre els papers de l'autor es va descobrir recentment un manuscrit original en català del primer terç de l'obra. El resultat és 'Història de la Segona República Espanyola' (Destino) i com ha ressaltat Xavier Pla, director de la Càtedra Josep Pla de la Universitat de Girona, qui s'ha encarregat de l'edició, és "un text de guerra, de combat i propaganda en un moment de màxima polarització ideològica entre els dos extrems".

Jordi Cornudella, editor de Destino, ha explicat que publiquen "un tros de llibre" de Josep Pla que forma part d''Historia de la Segunda República española' de quatre volums publicat en castellà als 40. El manuscrit descobert va des dels antecedents immediats de la República fins als esdeveniments de Casas Viejas, entre 1931i abril de 1933. "Va aparèixer no fa gaires anys entre els seus arxius i són capítols inicials del llibre tal com el va començar escriure per sorpresa nostra en català el 1938".

Xavier Pla ha insistit en què la sorpresa de la trobada va ser que el manuscrit va ser escrit en català. "Vam trobar un projecte del llibre substancialment diferent al que després serien els quatre volums en castellà". En total, ha afegit, són 114 quartilles manuscrites molt numerades i dividida en capítols, un manuscrit que va ser escrit a Roma la primera meitat de 1938.

Pla ha detallat que el text ara publicat per Destino correspon als dos primers volums dels quatre que va tenir finalment el llibre publicat en castellà. Ha insistit "en el fet de l'interès històric i documental que té el manuscrit que dona testimoni de les reflexions i de l'anàlisi històric i polític que Pla i altres intel·lectuals catalanistes, conservadors i antirepublicans feien durant la Guerra Civil espanyola".

El llibre, ha afegit, és "una requisitòria agria i violenta contra els polítics republicans i és un anàlisi dels discursos dels polítics republicans molt crític i agre, però que hem de poder contextualitzar en les posicions polítiques que adoptava".

Així mateix, el director de la Càtedra Josep Pla ha afirmat que el manuscrit estava pràcticament preparat per ser publicat durant la Guerra i en temps de guerra i el lector, ha afegit, no ha d'oblidar mai aquest context. "És un text de guerra, de combat i propaganda en un moment de màxima polarització ideològica entre els dos extrems".

Per la seva part, Maria Josepa Gallofré, experta en l'obra de Pla, s'ha encarregat de fer-ne l'estudi preliminar i ha explicat que quan Pla rep aquest encàrrec de Cambó no va rebre cap consigna ni indicació, sinó que es va posar a fer un text que, segons ha destacat, és "una barreja de crònica, de reportatge, de memòria, de retrats de personatges, ple de judicis de valor constants de rebuig, ple de burla, sarcasme i ironia amb molts recursos retòrics". Gallofré ha recalcat que el llibre "no és un pamflet a l'ús per sortir del pas".

Contextualitzar

Xavier Pla ha apuntat que s'ha de contextualitzar el que significa aquest llibre escrit per Pla a Roma el 1938. "Entre tots hem idealitzat els anys 30, però els anys 30 a Catalunya, Espanya i Europa són uns anys tràgics, d'una polarització ideològica extrema i on l'autoritarisme feixista i comunista afecten a tots els intel·lectuals i escriptors. Si no fem aquest esforç de contextualització no podrem entendre la mirada de Pla que és fruit d'aquesta polarització després de dos anys de Guerra Civil espanyola i a un any i mig de la Segona Guerra Mundial", ha dit.

"Pla era algú preocupat pel seu país i per com aquest règim que ell jutjava amb tanta parcialitat i duresa havia fracassat, però ho feia des de la perspectiva d'un català, conservador i de dretes", afegeix Gallofré.