Caldrà cita prèvia per participar al càsting de la continuació de «La catedral del mar»

La productora Diagonal TV, que prepara el rodatge de la continuació de la sèrie La catedral del mar a Girona, ha instaurat la cita prèvia per als càstings que farà la setmana vinent a la Casa de Cultura. Per evitar possibles aglomeracions per a la convocatòria del 9, 10 i 11 de desembre, en què buscarà 500 extres per a filmar Els hereus de la terra, ha anunciat que només farà càsting a les persones confirmades amb una cita concertada a través del web inscribirme.com.