Nico Roig i Lorena Álvarez debutaran a Girona de la mà del Festival NEU!

Nico Roig estrenarà el seu darrer disc 'Yo siempre sueño' a l'Auditori de la Mercè de Girona en un doble concert el 17 de gener a les cinc i a les vuit de la tarda. Es tracta de la primera vegada que l'artista actuarà a la ciutat i ho farà dins de la programació del Festival NEU!. L'asturiana Lorena Álvarez també s'estrenarà a Girona amb el seu últim disc 'Colección de canciones sencillas' el 16 de gener a la Planeta. Aquest any el Festival NEU! amplia els dies amb concerts i es farà entre el 15 i el 30 de gener. El primer concert, però, es farà el 19 de desembre al barri de Sant Narcís per presentar de forma oficial la nova edició de l'esdeveniment musical.

La cantant d'arrels tailandeses i londinenques i veïna de Madremanya, Uma, serà l'encarregada d'encetar la nova edició del Festival NEU! que celebra la ciutat de Girona. Serà el 19 de desembre en el mercat de Nadal que farà la Volta de Sant Narcís. En aquest primer concert es vol mostrar la nova línia del festival, que aposta per descentralitzar els concerts i acostar la música als barris. Serà el debut de l'artista a Girona en un moment en què ja s'ha convertit en una promesa musical per a diversos mitjans de comunicació musicals de referència.

Tot i així, caldrà esperar fins al gener per donar el tret de sortida oficial al festival, que enguany comptarà amb diversos artistes que actuaran per primera vegada a la ciutat. És el cas de Nico Roig, que estrenarà a Girona el seu últim àlbum, 'Yo siempre sueño'. Ho farà en un doble concert a l'Auditori de la Mercè a les cinc i a les vuit de la tarda el 17 de gener. Serà un concert en 360 graus i un so binaural.

Una altra de les propostes més importants de NEU! és Lorena Álvarez que també debutarà a la ciutat. L'asturiana aterra a la Planeta per presentar el seu últim disc: 'Colección de canciones sencillas'. En ell, manté la seva essència de transformar la música tradicional. El concert es farà el dissabte 16 de gener.

El grup revelació d'aquest any és b1n0 que faran la presentació oficial a Girona amb el seu primer disc, l'homònim b1n0 el pròxim 23 de gener a l'Auditori. Aquest projecte avantguardista, creat entre La Bisbal de l'Empordà i Barcelona, arriba al festival NEU! en el format "Full Show" i comptarà amb grans col·laboracions vocals com la de Núria Graham, entre d'altres.

L'actuació en solitari de Mazoni (el 24 de gener a l'Auditori La Mercè) repassant els seus grans èxits i la presentació del nou disc de Tona Gafarot (el 15 de gener a la sala La Planeta) completen un cartell de luxe que es clausurarà el dissabte 30 de gener a l'Auditori de Girona amb una producció molt especial, que s'anunciarà molt aviat amb la programació de l'Auditori.

Mantenint l'esperit de la nit berlinesa que va impulsar la idea de la creació del festival, aquest any la música segueix sent l'epicentre de totes les arts que ens acompanyaran, portant a Girona un total de set estrenes. Com en altres edicions, el festival s'obre també a altres disciplines, com el cinema, i presenta el documental Paco Loco Viva el Noise sobre el polifacètic productor que es va estrenar recentment al Festival de Cinema de Sevilla.

Per altra banda, el vicealcalde de Girona, Quim Ayats, ha anunciat que la meitat dels artistes que formen el cartell del festival són locals. Amb això, es vol ajudar als artistes del territori en un moment especialment dur per a la cultura. Per altra banda, en el cartell també hi ha una alta participació d'artistes femenines.