Celrà acull del 10 al 13 una nova edició del cicle Desembrendansa

Del 10 al 13 de desembre se celebrarà a Celrà la cinquena edició del cicle de dansa Desembrendansa, inevitablement marcada per la pandèmia i les restriccions al sector cultural. Enguany el cicle ja s´havia previst com una edició especial per celebrar el cinquè aniversari i, malgrat que pel context actual no serà exactament com la que es va dissenyar d´inici, mantindrà la dansa contemporània com a protagonista dels seus tres eixos centrals: la formació, l´exhibició i la creació.

Durant quatre dies, la mostra impulsada per l´Àrea de Cultura del consistori amb la col·laboració de l´Escola Municipal de Dansa de Celrà i L´Animal a l´Esquena, tindrà lloc en localitzacions del municipi com el Mas Espolla, la plaça de l´Església, l´interior de l´església, el Teatre L´Ateneu de Celrà, la Biblioteca Municipal i la Fàbrica de Celrà.

Si la normativa sanitària ho permet, els espectacles de sala i de carrer previstos al cicle d´enguany es complementaran amb diversos tallers, dirigits a joves a partir de catorze anys i adults, que impartiran les ballarines i creadores convidades, on es treballaran diversos llenguatges artístic i de moviment.