Concerts familiars per Nadal a Empúries i Sant Pere de Galligants

El Museu d´Arqueologia de Catalunya (MAC) ha programat un cicle de concerts de Nadal en tres espais singulars de l´arqueologia catalana: la ciutat grega i romana d´Empúries, el monestir de Sant Pere de Galligants a Girona i el renovat espai expositiu de la Sala de Roma del MAC Barcelona.

Es tracta de concerts familiars articulats al voltant de mites i llegendes del passat que arrencaran a Barcelona amb el concert de l´orquestra Terres de Marca. En cas d´Empúries, el concert serà el 20 de desembre i The Hanfris Quartet hi oferirà el seu particular estil barbershop amb vrrsions de rock, jazz, swing, musicals, punk i també nadales. La mezzosoprano Cristina Segura i l´Ensemble Excalmatio seran els protagonistes a Girona el 27 de desembre amb el recital Reines, que inclou peces del Llibre Vermell de Montserrat i de compositors com Claudio Monteverdi, Francesca Caccini o Isabella Leonarda.

Coordina el cicle Mites i Llegendes Daniel Mestre, director d´orquestra, membre d´equip tècnic de la Federació Catalana d´Entitats Corals, i assesor artístic del World Youth Choir.

L´aforament és limitat i cal reserva prèvia per assistir-hi.