El garrotxí Joan Sala presidirà l’Associació d’Editors en Llengua Catalana, Editors.cat

Montse Ayats deixarà la presidència d´editors.cat i serà substituïda per l´actual vicepresident, el garrotxí Joan Sala, tal com va acordar la junta directiva i ha ratificat l´Assemblea de l´entitat, a petició de la mateixa Ayats. El relleu es farà efectiu l´1 de gener de 2021 i es produeix a petició de la presidenta sortint per motius professionals. Ayats continuarà vinculada a la junta en condició de vocal i Sala pilotarà l´entitat fins a finals de 2021, quan es donarà pas a una nova junta, ja que l´actual finalitza el seu mandat.