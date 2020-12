Les Impuxibles criden a la revolta dels cossos reals

Més cossos reals i menys pressió per arribar a l´aparença perfecta per guanyar en llibertat és el que reclama el nou espectacle de Les Impuxibles, de les germanes Ariadna i Clara Peya. FAM, un muntatge entorn de la pressió social que pateixen les dones sobre l´aparença i el seu propi cos, no s´estrenarà fins a l´estiu vinent al festival Grec de Barcelona, però el pròxim dilluns n´oferiran un avançament al Canal de Salt, en el marc de Temporada Alta, coproductor de l´obra. El que veurà el públic de Salt és un embrió d´allò que acabarà al muntatge final, un work in progress per fer proves amb el que funciona i el que no davant del públic

Amb la barreja de música, dansa i teatre marca de la casa, FAM busca posar els cossos «en el centre» amb una mirada positiva sobre la diversitat, denunciant que les pressions per ajustar-se als cànons de bellesa són «un mecanisme de control que ens fa ocupar d´unes coses mentre no ens preocupem d´unes altres», segons Clara Peya.

Després d´afrontar la violència sexual a Aüc i els trastorns mentals a Suite TOC núm. 6, ara l´objectiu de Les Impuxibles, és mostrar que s´ha d´entendre el cos «com a problema però també com a solució, perquè és l´últim reducte de llibertat i més en temps de repressió», assenyala la Premi Nacional de Cultura.

«Reapropiar-nos del nostre cos i del nostre desig ens pot fer lliures», insisteix la creadora empordanesa.

Al seu torn, Ariadna Peya apunta que potser no es pot aconseguir del tot aquest alliberament, però que «compartir les vulnerabilitats, acompanyar-nos i donar valor a la diferència fa que no ens sentim soles».

«Cal lluitar col·lectivament per cada individualitat», afirma Judit Colomer -que s´ha encarregat de la mirada dramatúrgica des de l´espai- sobre un espectacle que té un missatge clar especialment per a les adolescents, ja que clama contra la gordofòbia, els trastorns alimentaris o les discriminacions racials.

«No sé si la nostra generació serà capaç de superar aquesta pressió, però és important que aquests missatges segueixin aquí per les generacions que venen, perquè els que es troben en situacions de canvi com l´adolescència tinguin missatges que jo no vaig tenir i m´haguessin anat molt bé», insisteix Clara Peya.

Per aquesta proposta, les germanes Peya, compten amb l´actriu i cantant Kathy Sey i la ballarina Helena Gispert. La cantant Joana Gomila ha treballat la música amb Clara Peya, i els textos són de la María Velasco, que ja va escriure Suite TOC núm 6.

L´espectacle estarà adaptat per a persones amb discapacitat auditiva, perquè fa anys que la companyia va decidir apostar per fer accessible la cultura a tota mena de públic.