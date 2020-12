L'acidesa d'Empar Moliner arriba a Temporada Alta amb 'T'estimo si he begut', un recull de contes en format musical

El festival Temporada Alta porta a escena 'T'estimo si he begut', un recull de contes de l'escriptora Empar Moliner i que dirigeix David Selvas. Es tracta de diferents històries de desamor que combinen la particular visió "irònica i àcida" de Moliner. Una proposta que surt de l'aliança de tres grans companyies catalanes, T de Teatre, Dagoll Dagom i la Brutal, en el que és el primer projecte que porten plegats als escenaris. 'T'estimo si he begut' és una comèdia musical a base de contes, uns més punyents, d'altres en canvi més tendres que parlen de les relacions i amb un lloc en comú, un bingo. Un espectacle que es podrà veure els dies 9, 10 i 11 de desembre al Teatre Municipal de Girona, després que la pandèmia obligués a reprogramar-lo.

David Bagés, Mamen Duch, Mercè Martínez, Marta Pérez, Carme Pla, Àgata Roca i Ernest Villegas són els set protagonistes de 'T'estimo si he begut', una comèdia musical escrita per Empar Moliner i dirigida per David Selvas. Un espectacle d'una hora i tres quarts que Temporada Alta portarà a l'escenari del Municipal de Girona i que explica diverses històries en forma de conte amb la música com element principal. "Les cançons ens permeten embogir les escenes o per enfonsar-les", assenyala Selvas, que reconeix que la aquest element va ser un dels requisits per tirar endavant l'obra.

El director de 'T'estimo si he begut' explica que el confinament els ha permès "retocar" l'espectacle i convertir-lo en una comèdia que "et fa riure i et deixa tocat alhora". "És aquest 'punch' que té l'Empar de riure's del món i no ser complaent", assenyala Selvas.

El director explica que les històries són "autònomes" però tenen una localització en comú. Totes elles transcorren en un bingo. "Volíem crear un univers en el qual conviuen tots els contes, i m'agradava la idea del bingo perquè és com la vida: la sort et pot tocar o no", assenyala.

L'espectacle compta amb Andreu Gallén a la direcció musical que també ha composat les cançons amb temes de jazz, pop, rock, gòspel i música electrònica. Pel que fa a les coreografies, han estat creades per Pere Faura i l'escenografia ha anat a càrrec d'Alejandro Andújar.

En aquest sentit, l'actriu Carme Pla explica que tenien "una mica por" a l'hora de fer l'obra pel fet que els obliga a ballar i cantar. Pla assenyala, però, que es tracta d'una experiència "molt enriquidora" i que ho fan amb "una alegria" que ha fet que poguessin superar sense problemes aquest neguit inicial.



Tres companyies grans

T'estimo si he begut sorgeix de l'aliança entre les companyies Dagoll Dagom, La Brutal i T de Teatre, que per primera vegada comparteixen un projecte teatral. Un espectacle que es podrà veure els dies 9, 10 i 11 de desembre al Municipal de Girona i que després pararà al Teatre Poliorama de Barcelona.

El llibre de relats 'T'estimo si he begut' és la primera obra d'Empar Moliner que arriba al teatre, adaptat personalment per l'autora. Fa 25 anys, Dagoll Dagom va estrenar un dels seus muntatges més celebrats: 'Todio, amor meu', un musical amb cançons de Cole Porter i contes de Dorothy Parker. Aquesta combinació de literatura irònica i música torna ara amb l'escriptura de Moliner.