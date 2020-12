El Neu! resisteix i creix en l'edició més arriscada

Un doble concert de Nico Roig en 360 graus i amb so tridimensional, l´estrena a Girona de l´asturiana Lorena Álvarez o una cita amb els bisbalencs b1n0 amb la col·laboració d´artistes convidats com Núria Graham són algunes de les propostes destacades del festival Neu! Del 15 al 30 de gener el Festival no internacional de música i altres arts, celebrarà la seva setena edició, la més arriscada, com la defineix el seu director Xebi Salvatella, perquè «s´ha fet una aposta forta per ampliar les dates en temps difícils i oferir una proposta complementària per a Girona» tot i la limitació de l´aforament.

La pandèmia impedirà que el festival torni a dues sales que n´han format part des de la primera edició, com el Yeah! o La Mirona, que no podrà acollir la tradicional nit del Neu! Per suplir-ho, l´organització ha buscat nous espais com La Planeta, «que ofereix un ambient molt proper i té una acústica excel·lent», per a cites com la presentació del nou disc de Tona Gafarot. L´artista d´arrels tailandeses i londinenques establerta a Madremanya Uma obrirà el festival el 19 de desembre a La Volta de Sant Narcís, a l´espera que al gener passin per espais com La Mercè o el cinema Truffaut propostes com Mazoni o el documental Paco Loco Viva el Noise sobre el polifacètic productor. La cloenda serà a l´Auditori de Girona el 30 de gener amb una producció especial, que s´anunciarà molt aviat amb la programació de l´equipament. Les entrades ja estan a la venda al web del festival.