La novel·la «Paraula de jueu» de Martí Gironell estrena un podcast

La novel·la Paraula de jueu, en què Martí Gironell narra la reconstrucció del pont de Besalú, estrena un podcast. Grup62 ofereix ara la possibilitat de recórrer els escenaris de Barcelona que apareixen a la continuació d´El Pont dels Jueus de la mà del mateix autor.

Es tracta d´un itinerari literari per la Barcelona del segle XIV, ja que és l´escenari de bona part de la trama i porta a llocs emblemàtics com ara el call jueu, espai on es desenvolupa gairebé la meitat de la novel·la.