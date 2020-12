El simi intel·ligent i humanitzat, que parla com les persones i beu aiguardent i vi amb la boca ben rodona es mira la càmera encuriosit. Hi atansa el nas, per saber-ne més, fins a encastar-hi la cara, que queda deformada. L´estranyesa és mútua: ni ell veu què hi ha a l´altra banda ni els espectadors sabem amb prou feines com funciona això del teatre fet per videoconferència que planteja Temporada Alta, però el cert és que sí, funciona.

L´Espai Zoom, aquest racó de la programació virtual del festival que planteja recuperar en línia però fets en directe monòlegs d´èxit, ha permès rescatar l´Informe per a una acadèmia de Kafka amb què Ivan Benet va guanyar el Premi de la Crítica el 2014. L´actor torna a posar-se a la pell del mico educat, fora de lloc al món dels animals però també al dels humans, a domicili: la caixa en què viatja fins a la civilització ja no hi és, però el primat acaba encaixat entre la tauleta del menjador i el sofà de casa de l´intèrpret, capaç de transmetre igual aquest sentiment de desubicació. Recursos de mínims per a un resultat digníssim, amb el benentès que mai suplirà el gustasso infinit d´anar a teatre.