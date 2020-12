Cristina Àlvarez presenta el seu darrer poemari Cerimònia del te

Dijous al vespre es va presentar a l'Auditori Viader de la Casa de Cultura de Girona el darrer poemari de l'arquitecta i poeta Cristina Àlvarez Cerimònia del te, Premi Festa d'Elx 2019, amb pròleg de Jordi Pàmies.

L'acte, organitzat per la llibreria Les Voltes, va comptar amb la intervenció de la degana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Assumpció Puig Hors, que va destacar la tasca humanística dels arquitectes i com la poesia i la llum tenen a veure amb la construcció tant d'edificis com d'obres d'art. La presentació del poemari va anar a càrrec de l'escriptor i advocat Narcís Serra i Llovera, que va parlar de l'autora i la seva incipient trajectòria literària.

L'acte va comptar amb la intervenció al piano del poeta Israel Clarà, que va oferir dues peces pròpies a l'autora, i la intervenció de Dolors Vilamitjana Carandell i Joan Guerola, que van oferir un recital poètic de l'obra amb l'acompanyament del piano.

La presentació va comptar amb l'assistència de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

Cerimònia del te és una obra de caràcter introspectiu que gira entorn dels grans temes universals que aborda, per igual, des de l'emoció i l'intel·lecte.