El director Mario Gas puja a escena a Pablo Derqui i Vicky Peña per a explicar la història de Pedro Páramo, que es podrà veure al Teatre Municipal de Gironaavui dins la programació de Temporada Alta. El dramaturg Pau Miró signa l´adaptació teatral d´aquesta obra clau de la narrativa sud-americana del segle XX, en la qual Vicky Peña i Pablo Derqui assumeixen tots els personatges de la novel·la del mexicà Juan Rulfo.

Publicada el 1955, i precursora del realisme màgic, és una història d´històries, on la tendresa i la violència es combinen per denunciar l´abús dels oprimits i la corrupció, que ens parla dels mecanismes de poder i de com s´utilitzen al voltant del món per al benefici propi a partir d´uns fets que transcorren en una petita comunitat.