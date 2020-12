Una mostra a Torroella uneix Beethoven i Viola

El festival de Torroella de Montgrí presenta l´exposició De l´Església a l´Auditori, un recorregut pels quaranta anys d´història del certamen. Seguint l´estructura d´una simfonia, la mostra, comissariada per la filòsofa i escriptora Eulàlia Bosch, s´articula en quatre moviments, el primer dels quals, Andante con moto, s´inaugura l´11 de desembre al Palau Solterra, un dels museus de la Fundació Vila Casas.

Els protagonistes d´aquesta primera exposició seran Ludwig van Beethoven, coincidint amb el 250è aniverari del seu naixement, i el compositor torroellenc Anselm Viola, contemporani seu, i mestre de l´Escolania i la Capella de Música de Montserrat, substituint Benet Julià, compositor nascut també a Torroella.

Fotografies de concerts del festival de Torroella en què s´han interpretat obres d´algun dels dos compositors, que no es van conèixer mai, i documents relacionats amb ells, entre els quals la pàgina del Llibre de Baptismes de l´església de Sant Genís de Torroella on es va inscriure el bateig del compositor, formen part d´aquest primer moviment de l´exposició que ha permès establir un acord de col·laboració amb la Beethoven-Haus Bonn. Les imatges van acompanyades d´un codi QR per escoltar fragments dels concerts fotografiats.

La mostra De l´Església a l´Auditori recorrerà fins a l´estiu diversos espais que han acollit concerts del certamen durant tota la seva trajectòria, com la Casa Galibern, la plaça de la Vila o l´antic Centro Cine, per exemple.