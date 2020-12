Els universos d'El Conde de Torrefiel i Agrupación Señor Serrano, a Olot el 2021

Els mons de dues de les companyies teatrals més interessants de casa nostra, l'Agrupación Señor Serrano i El Conde de Torrefiel; la creadora Juana Dolores i la música de cambra seran els protagonistes del primer trimestre de l'any a Olot. Circ, dansa, teatre i música són algunes de les propostes de la primera part de la temporada cultural del 2021 a la capital garrotxina, que ha decidit dividir-la en dues parts per la incertesa en l'evolució de la pandèmia.

En l'apartat escènic, Olot Cultura enceta una nova forma de treballar, amb universos centrats en un artista o companyia. Durant uns dies, el creador s'instal·larà a la ciutat per oferir més d'un espectacle i activitats complementàries, per anar un pas més enllà en la relació entre artista i espectador. El primer univers serà el de l'Agrupación Señor Serrano, que presentarà he Mountain, on reflexiona sobre les fake news i Prometheus, un espectacle pensat exclusivament per a nens -els familiars adults no podran ser a la sala- i centrat en el mite grec de Prometeu. El Conde de Torrefiel, un altre dels noms clau de la creació contemporània, també durà a la Garrotxa Se respira en el jardín como en un bosque, una obra pensada per a un sol espectador i en què el públic té un paper important, i el muntatge familiar Els protagonistes.

Així mateix, el col·lectiu Cultura i Conflicte presentarà el seu projecte sobre les violacions a la guera dels Balcans, que s'expandeix en tres llenguatges: el muntatge teatral Encara hi ha algú al bosc, un documental periodístic i una exposició fotogràfica.

També Juana Dolores té un lloc a la programació olotina amb l'espectacle Massa diva per a un moviment assambleari i la presentació del premiat poemari Bijuteria.

La programació es completa amb una visita audioguiada pel Teatre Principal a càrrec d'Escarlata Circus, el circ d'hivern de l'Ateneu 9barris, La Te mpesta , de Parking Shakespeare, i Noucents, de Cascai Teatre.

Pel que fa a la música, el format de cambra serà l'eix central dels concerts del clàssica i hi haurà un concert de flauta i piano amb Elisabeth Franck i Albert Guinovart, mentre que La Giorquestra que interpretarà Amor Brujo de Manuel de Falla.

Pau Vallvé, Guillem Roma, el duet occità Cocahha també formen part del cartell d'Olot, que ha previst un cicle de jazz centrat en com ha transformat altres estils, com la música llatina i d'arrel.

La venda d'entrades preferent ja està oberta per als membres de la Societat Anònima d'Olot i la general es posa en marxa el 10, només en línia per tenir un registre dels assistents i en cas que s'hagi de suspendre alguna activitat, es podran retornar els diners automàticament.