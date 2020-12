Els universos d’El Conde de Torrefiel i Agrupación Señor Serrano, a Olot el 2021

Els mons de dues de les companyies teatrals més interessants de casa nostra, l´Agrupación Señor Serrano i El Conde de Torrefiel; la creadora Juana Dolores i la música de cambra seran els protagonistes del primer trimestre de l´any a Olot. Circ, dansa, teatre i música són algunes de les propostes de la primera part de la temporada cultural del 2021 a la capital garrotxina, que ha decidit dividir-la en dues parts per la incertesa en l´evolució de la pandèmia.

En l´apartat escènic, Olot Cultura enceta una nova forma de treballar, amb universos centrats en un artista o companyia. Durant uns dies, el creador s´instal·larà a la ciutat per oferir més d´un espectacle i activitats complementàries, per anar un pas més enllà en la relació entre artista i espectador. El primer univers serà el de l´Agrupación Señor Serrano, que presentarà he Mountain, on reflexiona sobre les fake news i Prometheus, un espectacle pensat exclusivament per a nens -els familiars adults no podran ser a la sala- i centrat en el mite grec de Prometeu. El Conde de Torrefiel, un altre dels noms clau de la creació contemporània, també durà a la Garrotxa Se respira en el jardín como en un bosque, una obra pensada per a un sol espectador i en què el públic té un paper important, i el muntatge familiar Els protagonistes.

Així mateix, el col·lectiu Cultura i Conflicte presentarà el seu projecte sobre les violacions a la guera dels Balcans, que s´expandeix en tres llenguatges: el muntatge teatral Encara hi ha algú al bosc, un documental periodístic i una exposició fotogràfica.

També Juana Dolores té un lloc a la programació olotina amb l´espectacle Massa diva per a un moviment assambleari i la presentació del premiat poemari Bijuteria.

La programació es completa amb una visita audioguiada pel Teatre Principal a càrrec d´Escarlata Circus, el circ d´hivern de l´Ateneu 9barris, La Te mpesta , de Parking Shakespeare, i Noucents, de Cascai Teatre.

Pel que fa a la música, el format de cambra serà l´eix central dels concerts del clàssica i hi haurà un concert de flauta i piano amb Elisabeth Franck i Albert Guinovart, mentre que La Giorquestra que interpretarà Amor Brujo de Manuel de Falla.

Pau Vallvé, Guillem Roma, el duet occità Cocahha també formen part del cartell d´Olot, que ha previst un cicle de jazz centrat en com ha transformat altres estils, com la música llatina i d´arrel.

La venda d´entrades preferent ja està oberta per als membres de la Societat Anònima d´Olot i la general es posa en marxa el 10, només en línia per tenir un registre dels assistents i en cas que s´hagi de suspendre alguna activitat, es podran retornar els diners automàticament.