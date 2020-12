Bob Dylan ven els drets de tot el seu catàleg de cançons a Universal Music

El braç editorial d'Universal Music Group ha comprat el catàleg complet de Bob Dylan de més de 600 cançons, des de clàssics imponents com 'Like a Rolling Stone', del 1965, fins a l'èpica de 17 minuts d'aquest any 'Murder Most Foul'.

«És l'acord de publicació de música més important d'aquest segle i un dels més importants de tots els temps», ha declarat UMG en un comunicat de premsa. UMG s'ha negat a dir quant ha costat el tracte, però és probable que hagi omplert les arques de l'home que una vegada va escriure «els diners no parlen, juren» amb milions de dòlars. El Financial Times creu que podria ser de nou xifres.

Un portaveu d'Universal va dir a Reuters: «No es poden discutir els termes específics de l'acord, però essencialment els drets estaven de part seva».

Dylan, que va emergir de l'escena folk de Greenwich Village a principis de la dècada de 1960 per convertir-se possiblement en l'artista més aclamat i influent de l'era del rock, encara compon a l'edat de 79 anys.

El seu últim àlbum, 'Rough and Rowdy Ways', llançat aquest any, ha sigut un èxit comercial i de crítica. La revista Rolling Stone va dir en la seva ressenya: «Dylan està explorant un terreny a què ningú més havia arribat abans, però continua avançant cap al futur».

El primer compositor en guanyar el premi Nobel de literatura tocava al voltant de 100 dates a l'any en el seu 'Never Ending Tour' fins que la pandèmia de coronavirus el va obligar a cancel·lar la seva agenda. En els últims anys, també va produir el seu propi whisky, anomenat 'Heaven's Door' per una de les seves cançons més conegudes.

Els drets d'autor de les cançons que abasten els seus 60 anys de carrera inclouen himnes com 'Blowin 'In The Wind', 'The Times They Are A-Changin' i 'Tangled Up In Blue', així com 'Make You Feel My Love', que va ser un gran èxit per Adele, i 'Les coses han canviat', per la qual va guanyar un Oscar.

El president de l'UMG, Sir Lucian Grainge, ha assenyalat que Dylan havia «acumulat un corpus de treball singular que inclou algunes de les millors i més populars cançons que el món hagi conegut». «Brillants i commovedores, inspiradores i boniques, perspicaces i provocatives, les seves cançons són atemporals, ja siguin escrites fa més de mig segle o ahir», explica Grainge en el comunicat de premsa. «No és exagerat dir que el seu vast treball ha capturat l'amor i l'admiració de milers de milions de persones a tot el món».

Les seves cançons han sigut gravades més de 6.000 vegades per centenars d'artistes i ha venut més de 125 milions de discos a tot el món.