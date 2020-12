Mar Monegal guanya el X Torneig de Dramatúrgia Catalana

Mar Monegal ha estat escollida pel públic com a guanyadora del X Torneig de Dramatúrgia Catalana, que organitza el Festival Temporada Alta. Monegal presentava el text 'Monopoly', que a la final l'ha interpretat Aina Clotet i Marcel Borràs. L'obra explica com una parella es qüestiona el sistema a partir d'una partida en el joc de taula. 'Monopoly' s'ha imposat a 'Khwam Sukh Rodríguez', la proposta de Lara Díez Quitanilla. En aquest cas, Quintanilla narrava les confessions d'una parella abans de ser pares. La final del X Torneig de Dramatúrgia s'ha pogut seguir de forma presencial a la Planeta de Girona i a distància.

El X Torneig de Dramatúrgia Catalana ja té guanyadora. Es tracta de Mar Monegal, que ha presentat el text 'Monopoly'. Aquest dilluns a la nit s'ha celebrat la final davant d'una sala de la Planeta plena dins de l'aforament permès per les restriccions sanitàries. Monegal s'ha enfrontat a Lara Díez Quintanilla, la segona finalista, que havia escrit 'Khwam Sukh Rodríguez'.

En la final, 'Monopoly' ha estat interpretat per Aina Cloetat i Marcel Borràs (que ha substituït a Francesc Ferrer). En ella es planteja la situació d'una parella jove que es veu obligada a fer trasllat de pis i ha d'escollir què es queden i què llencen a les escombraries. La troballa del joc de taula del Monopoly els portarà a fer una partida i extreure reflexions sobre la vida.

'Monopoly' parla del forat generacional els mil·lenistes i la generació X. De les esperances d'un futur laboral que no arriba tot i tenir una carrera universitària sota el braç i de la devaluació de les titulacions en la societat actual. Del poder dels diners i de l'espiral del capitalisme. Tot plegat explicat per una parella que es troba en un moment delicat, ja que un d'ells no té feina i l'altre està amb un ERTO i el contracte del lloguer se'ls acaba.

Per la seva banda, Lara Díez Quintanilla ha presentat la proposta 'Khwam Sukh Rodríguez', en què una parella es veu immersa en una discussió transcendental després de pensar si Jordi serà el millor nom per al seu fill.

Arran d'aquesta discussió, la parella aprofitarà per explicar-se tots els secrets que fins ara no s'havien confessat. Històries del comiat de solter i del viatge de noces que marcaran el futur del matrimoni. Fins i tot permetran canviar el nom del fill per Khwam Sukh, que vol dir plaer el tailandès. Elisabet Casanovas i Alejandro Bordanove han posat veu al text escrit per Lara Díez Quintanilla.

La final del X Torneig de Dramatúrgia Catalana s'ha celebrat de forma presencial a la sala la Planeta de Girona i també s'ha retransmès a distància per aquells qui no han pogut anar-hi de forma física. De fet, la Planeta gairebé ha exhaurit les localitats presencials (amb l'aforament del 50% per les restriccions sanitàries). Tot i així, tan sols el públic presencial ha tingut dret a vot.

En aquesta ocasió, el torneig ha viscut diversos canvis en funció de les restriccions que s'aplicaven des de la Generalitat. Si bé des del principi es va començar amb la possibilitat de seguir el torneig des de la Planeta i des de casa, el tancament de teatres va obligar al festival Temporada Alta a readaptar-lo i fer-lo exclusivament virtual. En aquest cas, els espectadors havien de votar per correu electrònic i el nom del guanyador no se sabia fins l'endemà.

Des de l'entrada a la fase 1, però, es va tornar a la presencialitat i per això la segona semifinal del torneig ja es va fer amb públic a la sala. De tota manera, el festival ha penjat tots els combats del X Torneig de Dramatúrgia Catalana al catàleg d'obres que ofereix el festival per 3 euros.