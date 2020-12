Bob Dylan ven els drets de tot el seu catàleg a Universal

El braç editorial d´Universal Music Group ha comprat el catàleg complet de Bob Dylan, de més de 600 cançons, des de clàssics imponents com Like a Rolling Stone, del 1965, fins a l´èpica de 17 minuts d´aquest any Murder Most Foul.

«És l´acord de publicació de música més important d´aquest segle i un dels més importants de tots els temps», ha declarat UMG en un comunicat de premsa. UMG s´ha negat a dir quant ha costat el tracte, però és probable que hagi omplert les arques de l´home que una vegada va escriure «els diners no parlen, juren» amb milions de dòlars. Segons el diari Financial Times la quantitat podria ser de nou xifres. Un portaveu d´Universal va dir a Reuters: «No es poden discutir els termes específics de l´acord, però essencialment els drets estaven de part seva».

Bob Dylan, que va emergir de l´escena folk de Greenwich Village a principis de la dècada de 1960 per convertir-se possiblement en l´artista més aclamat i influent de l´era del rock, encara compon a l´edat de 79 anys.