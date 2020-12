La Mirona i el Sunset se sumen a una iniciativa per impulsar la música en viu

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l'Associació de Sales de Concert de Catalunya (ASACC) han posat en marxa el projecte Sala Cat, que té per objectiu «reactivar el circuit de concerts a sales privades» a més de «donar suport i generar activitat entre els agents de la cadena de la música en directe que s'han vist afectats per la crisi de la pandèmia de la covid-19», segons va informar ahir l´entitat en un comunicat.

Entre les sales de concerts que s´han sumat al projecte, hi ha La Mirona de Salt i el Sunset Jazz Club de Girona. Concretament, a l´equipament saltenc la programació arrencarà el 17 de desembre amb un concert especial del grup Mishima. Dos dies després, el dissabte 19, pujaran a l´escenari els Pelukass i el dia següent, la Orquestra Di-Versiones, amb una doble actuació, a les 12 del migdia i a les 5 de la tarda.

Per la seva banda, el Sunset, que dissabte passat va tornar a acollir música en directe després de l´aturada per les restriccions de finals d´octubre, amb el concert protagonitzat per Helena Rosich, la programació del Sala Cat inclou els concerts d´Ignasi Terraza Quartet, el dissabte 19, i Carles Benavent Trio, el dissabte 26, ambdós amb doble sessió a les 6 de la tarda i a les 8 del vespre. Tanmateix, l´emblemàtic local gironí també ha programat per a aquest mes de desembre els concerts de Sabrina Banfi (dissabte 12) i Three Cool Cats (el 25 de desembre).

La inversió total del Departament de Cultura en aquest projecte és de 250.000 euros, a través d´una subvenció exclosa de concurrència vehiculada a través de l´Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), els quals seran distribuïts per l´Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC) entre els diferents espais privats de música. Per rebre l´ajut, les sales hauran de fer un mínim de 2 i un màxim de 6 concerts amb un aforament màxim del 50%.

Hi ha programats, de moment, més de 80 concerts a 37 sales de 15 ciutats del territori català, entre les quals Barcelona, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Tarragona, Valls i Sabadell, a més de Girona i Salt.