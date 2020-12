La revista «Recvll» rep l'escut de Blanes pels 100 anys d'història

El Teatre de Blanes va acollir dissabte al vespre l´homenatge de l´Ajuntament de Blanes a la Revista Recvll amb motiu del seu centenari (1920-2020). L´acte institucional es va dur a terme minuts abans que s´aixequés el teló per oferir precisament l´obra guanyadora del Premi Recvll de Teatre lliurat aquest 2020: Els Brugarol de Ramon Madaula.

L´alcalde del municipi de La Selva, Àngel Canosa, va pujar dalt l´escenari acompanyat del president de l´Associació Recvll, Salvador Roca, a qui va lliurar una reproducció en pedra de l´escut oficial del consistori, tot desitjant que es puguin complir encara molts anys més, units als Premis Literaris homònims que ja han superat mig segle de trajectòria.

Els va acompanyar l´autor de l´espectacle que estava a punt de començar, Ramon Madaula, qui va fer un emotiu agraïment perquè, en l´actual context de la pandèmia, la cultura està sent un dels sectors que està patint més els seus danys col·laterals. A la platea del Teatre de Blanes hi havia asseguda bona part de l´equip de la publicació, que fa uns mesos va compartir una altra distinció pel seu centenari, la concessió de la Creu Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, així com el regidor de Cultura de l´Ajuntament de Blanes, Albert Sanz.

L´Ajuntament de Blanes, conjuntament amb la Revista Recvll, ja van organitzar el passat mes de juny un primer Acte Institucional igual d´espartà, coincidint amb la data en què, cent anys enrere, es va publicar per primera vegada. En aquella ocasió, Salvador Roca va lliurar a l´alcalde, Àngel Canosa, una reproducció del primer número de la revista, que va veure la llum el 12 de juny del 1920, així com un exemplar de la darrera edició publicada el juny d´aquest mateix any.