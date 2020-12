Columna Edicions publicarà «Gambit de dama» de Walter Tevis el 20 de gener

Columna Edicions publicarà la novel·la 'Gambit de dama', de Walter Tevis, el 20 de gener, el llibre que ha inspirat la sèrie de televisió de gran èxit aquest final d'any de Netflix. La novel·la es va publicar l'any 1983 i es va convertir ren un llibre de culte pels aficionats als escacs i pels amants de la gran novel·la americana en general. Columna destaca que amb l'estrena aquest 2020 de la sèrie produïda per Netflix la història "ha conquerit milions de persones". També remarca que la protagonista de la novel·la Beth Harmon ofereix "un perfil únic, inoblidable i captivador: solitària, competitiva, politoxicòmana, fràgil i genial".

'Gambit de dama' està protagonitzat per Beth Harmon, de vuit anys. Ella acaba d'arribar a l'orfenat després de perdre la mare en un terrible accident. Descobreix que hi ha dues coses que li donen una mica de pau, les petites pastilles verdes que els donen perquè estiguin tranquil·les i el joc de taula al qual juga amb el bidell de la institució, els escacs. Aviat es farà palès que té un talent espectacular per a aquest joc, que amb els anys la portarà a competir contra els més grans del món.

Com apunta Columna, Tevis explica la història d'una nena amb una intel·ligència prodigiosa i una vida complicada, marcada per la pèrdua i la soledat, que es veu abocada a la politoxicomania.

"Considero que 'Gambit de dama' és un tribut a les dones intel·ligents. M'agrada la Beth per la seva valentia i intel·ligència. Abans, moltes dones havien de amagar el seu cervell, però avui no", assenyala Walter Tevis a través del comunicat.