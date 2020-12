Els creadors emergents temen una involució en les seves carreres

Creadors emergents catalans viuen els efectes de la covid-19 com un «estroncament» de les seves carreres, en un moment en què tot just començaven a recollir els fruits d´anys de treball constant. La cancel·lació de contractacions i projectes destacats, alguns a punt d´internacionalitzar-se, temen que provoqui una certa involució creativa, però confien que el futur segueixi sent un espai per a la creació i el desenvolupament personal. Així ho han posat de manifest en declaracions a l´ACN la cantant Clara Molins (del grup Rombo), la dramaturga Queralt Riera, l´actor Francesc Cuéllar, l´artista multidisciplinari Pere Jou i la coreògrafa i ballarina Paloma Muñoz.

El confinament del març va agafar el trio femení Rombo, enmig d´una gira de concerts que els havia de portar fins als escenaris del Primavera Sound. Malgrat la represa de l´estiu, la majoria de festivals va prioritzar grans noms, deixant músics més desconeguts lluny dels escenaris. Això ha provocat que el grup no actuï en públic des del passat febrer i que, des d´aleshores, s´estigui concentrant en fer cançons per no desactivar-se «per no desaparèixer com a grup», explica la líder Clara Molins. Per a ella, quan no es tenen concerts a la vista, els assajos també es compliquen: «No estàs tan rodat i et rovelles».

Molins ha detallat que aquesta tardor tenien una actuació a la sala el Pumarejo de l´Hospitalet, però els feia por convocar la gent «en un moment tan crític». Això fa que el grup no actuï en públic des del passat febrer i que des d´aleshores s´estigui concentrant a fer cançons per no desactivar-se, ja que «si no fas música desapareixes com a grup». La cantant lamenta: «La pandèmia ens ha estroncat un moment molt dolç, que era el moment de treure un segon disc, que era molt potent», amb uns avançaments que estaven tenint bona repercussió i crítiques, i que havia fet que les cridessin del Festival Primavera Sound.

En una línia similar s´expressa la dramaturga Queralt Riera, que va començar la seva carrera fa tres anys i ara podia estrenar obres entre Madrid i Barcelona, després de passar per la Sala Atrium i el Teatro Fernán Gómez. L´arribada de la pandèmia, però, va estroncar-li els plans. «El 2020 era l´any en què jo hauria d´haver estrenat quatre obres i, de moment, n´he estrenat tres i totes tres han quedat suspeses per la pandèmia», ha lamentat. Malgrat que durant el primer confinament no va poder crear res, ara reconeix que es troba en ple procés creatiu de tres obres per encàrrec i una de pròpia i que se sent «activa i contenta».

L´actor Francesc Cuéllar es va topar amb la pandèmia quan gravava la sèrie Mercado central a Madrid, que es va poder seguir emetent perquè tenien un «bon calaix» d´episodis gravats; a banda, havia de reestrenar a la Sala Flyhard un text de la Concha Villa, que va saltar i s´ha posposat al 2021. Més endavant, la tardor li va permetre estrenar en gira un text del Jordi Casanovas, Alguns dies d´ahir, que al novembre va quedar parat, i ha assegurat que l´ha afectat més l´aturada d´ara que la d´aleshores, ja que el novembre és normalment ple i de cop «es va passar a res».

La coreògrafa i ballarina Paloma Muñoz tenia una estrena al maig que, tot i intentar posposar-la a l´agost, va haver de suspendre. Explica que tenien molts plans i estaven a punt de començar una bonica projecció de la seva carrera a Suïssa i arreu d´Europa. «Va ser una mica trencar la il·lusió que teníem, estàvem contactant amb la Xina i estàvem molt il·lusionades a poder fer bolos fora», ha lamentat. Jou destaca que els seus projectes són a llarg termini i que és un «pal» això que està passant.