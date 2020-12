La Llibreria Geli de Girona, guardonada amb el Premi Atlàntida 2020

El Gremi d'Editors de Catalunya enguany el Premi Atlàntida a les tres llibreries més antigues de Catalunya associades al Gremi de Llibreters de Catalunya i que són La 2 de Viladrich (Tortosa, 1760), Llibreria Fabre (Barcelona, 1860) i la Llibreria Geli (Girona, 1879). El lliurament tindrà lloc el proper 21 de desembre, en el marc de la 35a Nit de l'Edició, a l'Auditori Axa de Barcelona. També es premiarà a l'editorial Akiara books, de Barcelona, iniciativa d'Inês Castel-Branco, que atorga el Memorial Fernando Lara, que atorga la Cambra del Llibre de Catalunya, i el XXIII Premi de Traducció Ángel Crespo a Victoria Alonso Blanco de l'Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya.

El Gremi d'Editors de Catalunya atorga cada any el Premi Atlàntidaa una personalitat o entitat de reconegut prestigi que s'hagi distingit per la seva contribució al foment de la lectura i del món del llibre i, també, pel seu compromís en la promoció i defensa del valor de la cultura i de la propietat intel·lectual. Amb el premi a les tres llibreries, el Gremi ha volgut simbolitzar "el seu reconeixement i posar en valor l'enorme esforç i capacitat de resistència i continuïtat en el treball fet per les llibreries per la seva defensa i promoció del llibre i de la lectura, des de la primera línia; especialment en un any com aquest, tant difícil pels efectes de la pandèmia que estem vivint".

Des de la primera convocatòria, l'any 1986, el Premi Atlàntida ha recaigut en personalitats de gran rellevància com Václav Havel, Jacques Santer, Viviane Reding, Fabià Estapé, José Manuel Blecua, Javier Solana, Jordi Savall, Joan Manuel Serrat, Jaume Plensa, Isabel Coixet, Jordi Herralde, Lluís Pascual, Carme Riera, entre d'altres.

El jurat del Premi Atlàntida, consta de 17 membres i està integrat per editors i periodistes de les capçaleres dels diaris impresos que tenen edició a Catalunya. El jurat està presidit per Patrici Tixis, president del Gremi d'Editors de Catalunya, i format pels tres vicepresidents del Gremi Roman de Vicente (Urano), Patxi Beascoa (Penguin Random House) i Montserrat Ayats (Eumo i presidenta de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana); els editors Daniel Fernández (Edhasa i president de CEDRO), Jordi Herralde (Anagrama), Idoia Moll (Alba), Carles Revés (Planeta), Luis Solano (Libros del Asteroide) i Núria Tey (Penguin Random House); i els periodistes Ignasi Aragay ('Ara'), David Castillo ('El Punt Avui'), Sergi Dòria ('ABC'), Francisco Marhuenda ('La Razón'), Miquel Noguer ('El País'), Ramon Vendrell ('El Periódico de Catalunya') i Sergio Vila-Sanjuán ('La Vanguardia').

La Nit de l'Edició, que enguany celebra la seva 35a edició, ha esdevingut el punt de trobada anual de totes les persones vinculades al món del llibre que contribueixen al seu creixement.

Durant la vetllada, a més del Premi Atlàntida 2020 a les tres llibreries més antigues de Catalunya associades al Gremi de Llibreters de Catalunya, el Gremi d'Editors de Catalunya farà també un reconeixement especial a Editorial Casals pels seus 150 anys d'activitat editorial continuada; a Marcombo i Ediciones Paidós pel seu 75è aniversari; i a Editorial Efadósi la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya.

Akiara books

Durant el mateix acte es lliurarà també el Memorial Fernando Lara, que atorga la Cambra del Llibre de Catalunya, que reconeix a un jove empresari o a una nova iniciativa empresarial del sector del llibre, que aquest any ha recaigut en l'editorial Akiara books, de Barcelona, iniciativa d'Inês Castel-Branco.

Akiara va néixer a Barcelona el febrer del 2018 de la mà d'Inês Castel-Branco. Des de la tardor del 2015, l'editora havia creat i dirigia la col·lecció infantil de Fragmenta Editorial (Petit Fragmenta), que va passar a tenir continuïtat en Akiara books. Publica únicament llibres de producció pròpia, curosament escrits i il·lustrats, per a petits i joves de totes les edats. Treballa majoritàriament amb autors locals, amb criteris de sostenibilitat i imprimeix a Barcelona. Els seus llibres, publicats originàriament en català, castellà i portuguès, es distribueixen en 8 països, s'han traduït a 15 llengües i han estat seleccionats per als catàlegs internacionals del Banco del Libro, la Fundación Cuatrogatosi The White Ravens.

La traductora Victoria Alonso Blanco

Així mateix, l'Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya farà el lliurament del XXIII Premi de Traducció Ángel Crespo a Victoria Alonso Blanco per la traducció de l'anglès al castellà de l'obra 'Nueve cuentos malvados' de Margaret Atwood, publicada per Editorial Salamandra.