La llibreria Vitel·la de Palafrugell exposa les creacions empordaneses de la neerlandesa Boon

L'artista neerlandesa Boon exposa des d'aquest dimecres les seves primeres creacions fetes a l'Alt Empordà a l'Espai Fòrum de la llibreria Vitel·la de Palafrugell (Baix Empordà). Boon fa quatre anys que va decidir establir-se a l'Escala (Alt Empordà), on va començar a crear la vintena d'obres de 'Microorganismes' i 'Paraules', que es poden veure a la llibreria baixempordanesa fins l'1 de febrer. 'Microorganismes' se centra en la fascinació que va sentir la neerlandesa en veure els gèrmens al microscopi. Per la seva banda, a 'Paraules' es poden veure els mots que més han impressionat a Boon, ja sigui per la musicalitat o pel seu so.