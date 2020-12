'El misteri ' guanya el torneig de dramatúrgia per a instituts del Temporada Alta

El Festival Temporada Alta ha portat a la Sala Planeta de Girona aquest dimecres la final del segon torneig de dramatúrgia per a instituts. En aquesta segona edició, hi han participat quatre textos ideats i escrits per estudiants de 4rt d'ESO i batxillerat de l'IES Jaume Vicens Vives, l'Escola FEDAC Sant Narcís, l'INS Salvador Espriu i l'INS Salvador Sunyer i Aimeric de Salt (Gironès). El que s'ha acabat imposant ha estat 'El misteri', una història sobre un part en un cotxe envoltat de suspens, que han ideat un grup d'alumnes de l'INS Salvador Sunyer de Salt, l'únic equip de 4rt d'ESO que hi ha participat.

Dos dels seus artífexs, Oscar Ivan Banegas i Oussama Ikaouassen, asseguren que inicialment havien previst escriure una història d'amor però que una fotografia d'una casa abandonada els va fer canviar d'idea. Tots dos diuen que l'experiència ha estat molt positiva i que la posada en escena ha estat "molt divertida".