Temporada Alta estrena «Corpus» i «Què més vivia en aquell lloc, tret de nosaltres»

El Festival Temporada Alta ha programat per al proper cap de setmana dos espectacles que parteixen del llenguatge poètic per recrear sensacions complexes. Es tracta de les obres 'Corpus' i 'Què més vivia en aquell bosc, tret de nosaltres', que es podran veure a la Sala La Planeta i al Saló de Descans del Teatre Municipal de Girona, entre divendres i diumenge que ve. D'altra banda i arran de les mesures aprovada pel Procicat, el festival ha posposat les funcions Llibràlegs V programades per als dies 10, 14, 15, 16 i 21 de desembre a les Biblioteques de Girona. El cicle de teatre íntim s'ajorna fins al primer trimestre de l'any que ve.

'Corpus' és la història sobre una trobada entre una peça escultòrica un manipulador d'objectes i un músic que rendeix homenatge al cos. A través d'aquest espectacle, Xavier Bobés vol explorar el moviment d'un objecte escultòric en relació amb el cos humà, l'animal i el vegetal. L'obra creada, dirigida i interpretada per Bobés, representa aquell vincle únic que tenim amb el nostre cos, que es deteriora i corromp, però que es manté invencible, davant les adversitats dels anys.

Coproduït per l'Auditori de Barcelona i Los Teatros del Canal de Madrid, l'espectacle es podrà veure en tres sessions al Saló de descans del Teatre Municipal de Girona. El 12 de desembre a les cinc de la tarda i el diumenge 13 a les dotze i a les quatre de la tarda.

'Què més vivia en aquell lloc, tret de nosaltres' és la segona obra que el festival porta a escena aquest cap de setmana. La peça, de la companyia La filla del capità, uneix poesia, dramatúrgia i música. L'espectacle gira al voltant dels textos de les poetes Anna Akhmàtova i Marina Tsvetàieva i s'estrena al festival amb l'objectiu donar una "altra mirada" a les creacions d'aquestes dues poetes russes.

Acompanyades de música contemporània, les actrius que interpreten aquest muntatge –Núria Corominas, Maria Jover i Mariantònia Salas– fugen de l'estaticitat clàssica en els poemes d'amor i patiment i caminen cap a un nou llenguatge escènic, que juga amb el moviment i l'espai i es recrea en la complexitat dels textos.

L'espectacle tindrà una única representació el divendres 11 de desembre a dos quarts de vuit del vespre a la Sala La Planeta de Girona.

Ajornat el cicle Llibràlegs per la covid-19

Arran de les mesures aprovades pel Procicat en la lluita contra la covid-19, el festival ha ajornat les funcions de Llibràlegs V programades els dies 10, 14, 15, 16 i 21 de desembre a les Biblioteques de Girona (Biblioteca Antònia Adroher, Biblioteca Carles Rahola, Biblioteca Salvador Allende, Biblioteca Ernest Lluch i Biblioteca Just M. Casero, respectivament). Aquest cicle de teatre íntim s'ajorna fins al primer trimestre de l'any vinent perquè normativa actual no permet realitzar obres escèniques en aquests tipus d'espais.

Enguany, el cinquè cicle Llibràlegs enllaça quatre històries breus entre dues actrius, Meritxell Yanes i Mercè Pons, que interpreten vuit personatges diferents. Cada una de les històries està escrita per un autor o autora català: Marta Aran, Toni Gomila, Lara Díez Quintanilla i Jordi Casanovas.

L'import de les entrades es retornarà de manera automàtica a les persones que hagin comprat a través de la pàgina web i aquells que les hagin adquirit per taquilla ho hauran de demanar per correu electrònic.