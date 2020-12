La tradició del gòspel arriba demà a Girona de la mà de John Lee Sanders

Gòspel en estat pur. Aquesta és la proposta que demà dijous, a 2/4 de 9 del vespre, es podrà veure en directe a la Sala Montsalvatge de l´Auditori de Girona, de la mà del músic nord-americà John Lee Sanders i el conjunt The Gospel Messengers. L´espectacle Stars of Gospel Choir arriba a la ciutat per oferir «una experiència que no deixa ningú indiferent», segons ressalta en una nota informativa l´Auditori de Girona.

Nascut al delta del Mississipí, el pianista i saxofonista John Lee Sander es va iniciar de ben jove en el món de la música negra, escoltant i aprenent a interpretar temes clàssics del soul, el jazz o el blues. No obstant això, ben aviat, i gràcies a la seva assistència a les esglésies, va quedar fascinat pels clàssics cors de gòspel.

Llicenciat en composició clàssica i jazz a la University of North Texas i a la Universitat de Louisiana, aquest multiinstrumentista compta actualment amb una dotzena d´àlbums enregistrats, el primer dels quals el 1995. Les seves trobades infantils amb Elvis Presley i Martin Luther King formen part del paisatge que va influir en aquest «talentós» intèrpret i compositor nord-americà.

Lee ha compartit escenari, ha obert, enregistrat o girat amb algunes de les llegendes dels darrers 50 anys, inclosos Jimmy Page, Stevie Wonder, Kris Kristofferson, Willie Nelson, Starship, Bill Withers, Chuck Berry, Bonnie Raitt, Freddie King, John Lee Hooker o Tower of Power. Les seves cançons han estat enregistrades per Eddie Kendricks de The Temptations, Aretha Franklin i Marsha Ball. El seu treball ha estat de sobres reconegut arreu del món, amb nominacions als premis Emmy i als Grammy.

A Girona, i en el marc d´una gira produïda per The Project, John Lee presenta, amb The Gospel Messengers, un espectacle exclusivament dedicat a un dels gèneres més clàssics de la música negra.