El Festival de Torroella recorre els seus 40 anys d'història amb una exposició

El Festival de Torroella ressegueix els seus 40 anys amb l'exposició 'De l'Església a l'Auditori'. Seguint l'estructura d'una simfonia, la mostra s'articula en quatre moviments. El primer, 'Andante con moto', s'inaugura demà al Palau Solterra. I la resta, s'aniran desvetllant fins a l'estiu del 2021. Aquest primer moviment gira al voltant de l'aniversari del naixement de Beethoven, ara fa 250 anys, i converteix el compositor alemany en protagonista de l'exposició juntament amb el torroellenc Anselm Viola, contemporani seu. "A través d'audicions, fotos i noms d'intèrprets que han pres part al festival, l'exposició vol despertar la memòria de dies i nits de música viscuts a l'església, la plaça o l'Auditori", diu la comissària, Eulàlia Bosch.

En paral·lel als espais físics, l'exposició tindrà una versió virtual en cinc idiomes a la web del Festival de Torroella. "La versió virtual de l'exposició permetrà donar a conèixer internacionalment la trajectòria d'una proposta musical que ha tingut l'estímul constant del poble que la va articular i l'ha mantingut en expansió ininterrompuda des de fa 40 anys", explica la filòsofa i escriptora que la comissaria.

'Festival de Torroella de Montgrí. De l'Església a l'Auditori' recorrerà fins a l'estiu de 2021 diversos espais que al llarg dels 40 anys d'història han acollit els concerts del Festival. Així, després del Palau Solterra, l'exposició prosseguirà la primavera que ve amb nous espais expositius a la Casa Galibern, seu de la Fundació Mascort, el passeig de l'Església, la plaça de la Vila, el Cinema Montgrí, el restaurant La Sala, l'antic Centro Cine i el Convent dels Agustins. A l'estiu, coincidint amb els concerts del Festival, l'exposició es completarà a Can Quintana, seu del Museu de la Mediterrània, i a l'Auditori Espai Ter.

"El Festival de Torroella té una història molt singular que s'ha anat fent el seu lloc als diferents espais disponibles en cada moment: des de l'església on es va iniciar fins a la creació d'un auditori de nova planta", recorda Bosch. "Em va sorprendre molt el paper que va jugar –i segueix jugant– la plaça de la Vila en aquest itinerari, que va acollir des de concerts simfònics fins a música popular de casa nostra i d'arreu", hi afegeix.

"Reproduir l'itinerari seguit per la programació de concerts és fer visible la implicació de la vila de Torroella en la història del Festival", valora la comissària. I subratlla: "Espero que el recorregut sigui alhora un passeig per la vila i per la memòria, no només dels seus habitants sinó també de tots els que han participat en el Festival o l'estan descobrint per primera vegada».

Endarrerida per la pandèmia

L'exposició del 40è aniversari del Festival de Torroella s'havia d'inaugurar aquest estiu passat coincidint amb la inauguració del certamen. La pandèmia de la covid-19, però, va capgirar els plans i la commemoració de les quatre dècades de festival s'ha allargat durant tot un any, del 23 de juliol passat fins a finals de 2021. L'exposició inicialment planificada es va ajornar i en el seu lloc es va estrenar el 23 de juliol el documental 'Torroella de Montgrí. La 40ena d'un Festival', dirigit per Pau Subirós.

"Temps tan incerts com aquests i les adversitats actuals t'obliguen a explorar i desenvolupar totes les possibilitats creatives possibles. La mateixa situació et fa plantejar diferents escenaris on pots arribar al punt més inimaginable, allà on trobes una escletxa de llum on tot és possible", assenyala la directora del Festival, Montse Faura. "Tenint al capdavant de l'exposició una persona que va estirant del fil de cadascuna de les històries que passen al llarg i ample dels 40 anys del Festival et fa teixir complicitats extraordinàries; Torroella compta amb cases i palaus amb fundacions d'art on, des de fa dècades, són l'escenari del Festival i que formen part dels espais expositius d'aquesta exposició", subratlla.

Amb so de simfonia

L'exposició 'Festival de Torroella de Montgrí. De l'Església a l'Auditori' s'inaugura ara transformada en un recorregut per diversos espais de Torroella de Montgrí que han estat seu del Festival al llarg de la seva història. Emulant una simfonia, aquest recorregut està compost per quatre moviments, que aniran desvetllant-se de forma paral·lela a les estacions de l'any fins a completar l'exposició l'estiu de 2021.

El primer moviment, 'Andante con moto', s'inicia al Museu Palau Solterra coincidint amb la data de naixement, ara fa 250 anys, de Ludwig van Beethoven, protagonista de la primera part de l'exposició juntament amb el compositor torroellenc Anselm Viola, contemporani seu i mestre de l'Escolania i la Capella de Música de Montserrat, substituint Benet Julià, compositor nascut també a Torroella de Montgrí. Beethoven i Viola no es va arribar a conèixer mai, però ara la recuperació de la història del Festival els apropa i permet que Viola doni la benvinguda a Beethoven a Torroella, una vila present des del segle XIV a la història de la música.

Fotografies de concerts del Festival de Torroella en els quals s'han interpretat obres de Beethoven o Anselm Viola i documents relacionats amb els dos compositors, entre els quals la pàgina del Llibre de Baptismes de l'església de Sant Genís de Torroella on es va inscriure el bateig de Viola, formen part d'aquest primer moviment de l'exposició, que ha permès establir un acord de col·laboració amb la Beethoven-Haus Bonn, el president de la qual, el violinista Daniel Hope, va ser alumne el 1987, quan tenia 14 anys, dels Cursos d'Interpretació Musical que el Festival de Torroella va organitzar des de 1984 fins al 2005.

Les fotografies de concerts exposades van acompanyades d'un codi QR que llegit pel mòbil permeten escoltar un fragment del concert que es va fer al Festival de Torroella gràcies a la col·laboració de Catalunya Música, que els va enregistrar.