«Girona de novel·la», una ruta literària en podcast per redescobrir la ciutat a través de la literatura

Resseguir sis punts emblemàtics de Girona que han inspirat diferents escriptors i redescobrir la ciutat a través de la literatura. Això és el que proposa 'Girona de novel·la', la nova ruta literària en format podcast que ha creat l'Ajuntament. A través d'una audioguia, tots aquells qui vulguin poden aturar-se als diferents indrets que apareixen marcats en un mapa i escoltar aquell fragment de novel·la que els ha immortalitzat. La nova ruta fa parada a Torre Gironella, el call jueu, les voltes de pedra de la Rambla, l'Argenteria, la plaça Independència i Bonastruc de Porta. I a cadascun, s'hi aporta una visió d'un escriptor diferent: Pep Prieto, Alfred Bosch, Miquel Pairolí, Gerard Quintana, Mar Bosch i Javier Cercas.



La nova ruta literària 'Girona de novel·la' permet redescobrir la ciutat a través del relat de diferents llibres que tenen lloc als seus carrers i places. Es tracta d'un itinerari que es pot recórrer de forma individual a partir d'una audioguia amb textos escollits i recitats per l'escriptor i periodista Martí Gironell.





???? Vols saber com sonen les rutes literàries de "Girona de novel·la"? Aquest cop, amb un narrador excepcional! Mira, mira! ?? pic.twitter.com/iODhYcb7gl — #GironaCultura (@cultura_gi) December 10, 2020

Redescobrir-la amb la paraula escrita

"Hem de continuar oferint cultura: presencial, virtual o en format híbrid. Allò important és no aturar-se perquè necessitem la cultura per viure i créixer com a persones", ha destacat el vicealcalde Quim Ayats , durant la presentació. "Acostar la literatura, fer-la propera com a via de foment de la lectura, és també un objectiu clar d'aquest govern; ho fem amb molts projectes diferents i ara fem un pas més i hem creat una ruta amb format podcast amb el segell d'en Martí Gironell", ha afegit.'Girona de novel·la' transcorre per diferents llocs emblemàtics de la ciutat que han inspirat diferents autors. Des de la pàgina web girona.cat/rutesliteraries, la ciutadania pot accedir a un mapa on hi ha assenyalats els punts on cal aturar-se a escoltar els àudios corresponents, que també es troben en aquesta pàgina, i submergir-se en les obres literàries.La ruta consta de sis novel·les de sis autors diferents, i cada obra consisteix en un podcast diferent. El recorregut fa parada a la Torre Gironella amb l'obra 'Els Llunàtics' de Pep Prieto i segueix pel carrer de la Força i el call jueu amb els relats de 'L'atles furtiu' d'Alfred Bosch.La ruta també s'atura a les primeres voltes de pedra de la Rambla per escoltar les paraules de 'Cera' de Miquel Pairolí. Al carrer de l'Argenteria cal aturar-se davant la Llibreria Geli i escoltar els relats que Gerard Quintana ha escrit a 'Entre el cel i la terra'. Finalment, l'itinerari passa per la plaça Independència, davant el cafè de la Riba, amb 'La dona efervescent' de Mar Bosch i pel carrer Bonastruc de Porta, davant el mural de la Cocollona, amb 'Las leyes de la frontera' de Javier Cercas.Martí Gironell explica que ha preparat aquest per la ciutat amb l'objectiu de llegir-la amb uns altres ulls i redescobrir el seu patrimoni històric a través de la literatura. Així, la ciutadania pot recórrer alguns carrers de bracet amb els escriptors. "L'objectiu doncs no és altre que veure la ciutat d'una altra manera, interpretar-la, conèixer-la o reconèixer-la i descobrir-la o redescobrir-la gràcies a literatura", ha dit l'escriptor.El consistori, a través de l'Escola Municipal d'Humanitats, ha creat moltes rutes literàries al llarg dels anys, amb la intenció d'unir literatura i patrimoni i de donar a conèixer la ciutat a partir de les paraules d'aquells que l'han descrita. En aquests moments la situació actual no permet fer rutes amb grans grups, però sí que permet continuar oferint noves visions sobre la ciutat a partir de la literatura. Amb aquest objectiu l'Escola Municipal d'Humanitats, amb la col·laboració de la UMAT i el Servei de Biblioteques, ha creat 'Girona de novel·la'.