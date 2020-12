L'escriptor Rafel Nadal recull el IX Memorial Pere Rodeja dels llibreters

El Gremi de Llibreters de Catalunya va fer entrega ahir a la tarda, en un acte celebrat al CaixaForum de Girona, els premis del IX Memorial Pere Rodeja a l'escriptor i periodista gironí Rafel Nadal i a la llibreria Laie de Barcelona i al seu director literari, Lluís Morral. L'acte de lliurament dels guardons va arrencar amb un discurs de benvinguda a càrrec de la presidenta del gremi, la gironina M. Carme Ferrer, i també va comptar amb la intervenció de l'escriptor garrotxí Martí Gironell.

Per la concessió de la distinció, el jurat va destacar Nadal per «la seva predisposició a anar arreu del país, a no descuidar-se cap llibreria, per petita que sigui, capaç d'atapeir les seves rutes per cobrir tot el territori i tenir contacte amb els seus lectors». Sobre la llibreria barcelonina, el jurat la destaca com un lloc de «referència per al conjunt del país», de gran activitat cultural i aposta literària, amb capacitat de renovació en els seus 40 anys d'història però «fidel» al model de prescripció.

Premi per la llibreria Geli

D'altra banda, el Gremi d'Editors de Catalunya va donar a conèixer ahir que les tres llibreries més antigues de Catalunya, la llibreria Geli (Girona, 1879), La 2 de Viladrich (Tortosa, 1760) i la Llibreria Fabre (Barcelona, 1860), rebran enguany el Premi Atlàntida. El lliurament tindrà lloc el proper 21 de desembre, en el marc de la 35a Nit de l'Edició, a l'Auditori Axa de Barcelona. També es premiarà l'editorial Akiara books, de Barcelona, iniciativa d'Inês Castel-Branco, que atorga el Memorial Fernando Lara, que atorga la Cambra del Llibre de Catalunya, i el XXIII Premi de Traducció Ángel Crespo a Victoria Alonso Blanco, de l'Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya.

El Gremi d'Editors de Catalunya atorga cada any el Premi Atlàntida a una personalitat o entitat de reconegut prestigi que s'hagi distingit per la seva contribució al foment de la lectura i del món del llibre i, també, pel seu compromís en la promoció i defensa del valor de la cultura i de la propietat intel·lectual.

Amb el premi a les tres llibreries, el Gremi ha volgut simbolitzar «el seu reconeixement a l'enorme esforç i capacitat de resistència i continuïtat en el treball fet per les llibreries per la seva defensa i promoció del llibre i de la lectura, des de la primera línia; especialment en un any com aquest, tan difícil pels efectes de la pandèmia que estem vivint».