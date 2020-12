La casa Dalí de Portlligat guanya un premi a millor museu d'Espanya

La casa Salvador Dalí de Portlligat a Cadaqués ha rebut el premi al millor Museu de l´Estat espanyol en l´edició 2020 d´acord amb l´opinió dels usuaris de la plataforma Tiqets, el web de venda d´entrades especialitzada en turisme cultural més important del món. La plataforma ha analitzat els 750.000 comentaris deixats pels seus usuaris sobre 70 atractius culturals. L´aspecte que més han destacat de la casa és que l´espai i l´entorn van servir a Dalí per crear algunes de les obres icòniques que es poden admirar en els grans museus com ara La Madona de Portlligat, La Pesca de la tonyina o El Crist.

L´any 2019 la Fundació Dalí va apostar per aquesta modalitat de venda de tiquets pels avantatges que ofereix a l´hora d´arribar a nous públics i a nous mercats, inclòs l´asiàtic. Es tracta d´una plataforma que reforça la promoció dels centres museístics del triangle dalinià i des d´on els visitants fan directament les reserves vinculades a les estades turístiques i culturals.

La directora dels Museus Dalí, Montse Aguer, va agrair ahir el premi i va remarcar que suposa «el reconeixement a la feina feta en un any difícil per a tothom, per a la cultura i els museus en particular». El premi consisteix en una campanya de promoció a través dels canals de difusió de la plataforma Tiqets.