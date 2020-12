«Girona de novel·la», una ruta en podcast per redescobrir la ciutat

Resseguir sis punts emblemàtics de Girona que han inspirat diferents escriptors i redescobrir la ciutat a través de la literatura. Això és el que proposa Girona de novel·la, la nova ruta literària en format podcast que ha creat l´Ajuntament. A través d´una audioguia, tots aquells qui vulguin poden aturar-se als diferents indrets que apareixen marcats en un mapa i escoltar aquell fragment de novel·la que els ha immortalitzat. La nova ruta fa parada a Torre Gironella, el call jueu, les voltes de pedra de la Rambla, l´Argenteria, la plaça Independència i Bonastruc de Porta. I a cadascun, s´hi aporta una visió d´un escriptor diferent: Pep Prieto, Alfred Bosch, Miquel Pairolí, Gerard Quintana, Mar Bosch i Javier Cercas.

La nova ruta permet redescobrir la ciutat a través del relat de diferents llibres que tenen lloc als seus carrers i places. Es tracta d´un itinerari que es pot recórrer de forma individual a partir d´una audioguia amb textos escollits i recitats per l´escriptor i periodista Martí Gironell. «Com a servei públic tenim clar que hem de continuar oferint cultura: presencial, virtual o en format híbrid. L´important és no aturar-se perquè necessitem la cultura per viure i créixer com a persones», va destacar ahir el vicealcalde Quim Ayats, durant la presentació.

«Acostar la literatura, fer-la propera com a via de foment de la lectura, és també un objectiu clar d´aquest govern; ho fem amb molts projectes diferents i ara fem un pas més i hem creat una ruta amb format podcast amb el segell d´en Martí Gironell», va afegir.

Girona de novel·la transcorre per diferents llocs emblemàtics de la ciutat que han inspirat diferents autors. Des de la pàgina web girona.cat/rutesliteraries, la ciutadania pot accedir a un mapa on hi ha assenyalats els punts on cal aturar-se a escoltar els àudios corresponents, que també es troben en aquesta pàgina, i submergir-se en les obres literàries.

La ruta consta de sis novel·les de sis autors diferents, i cada obra consisteix en un podcast diferent. El recorregut proposa fer parada a la Torre Gironella amb la novel·la Els Llunàtics de l´escriptor i periodista Pep Prieto i segueix pel carrer de la Força i el call jueu amb els relats de L´atles furtiu d´Alfred Bosch. La ruta literària també s´atura a les primeres voltes de pedra de la Rambla de la ciutat per escoltar les paraules de Cera de l´escriptor Miquel Pairolí. Tanmateix, al carrer de l´Argenteria cal aturar-se davant l´emblemàtica Llibreria Geli i escoltar els relats que el líder del grup Sopa de Cabra Gerard Quintana ha escrit a la novel·la Entre el cel i la terra, publicada el mes de març de l´any passat.

Finalment, l´itinerari passa per la plaça Independència, davant el cafè de la Riba, amb la novel·la La dona efervescent de l´escriptora Mar Bosch i pel carrer Bonastruc de Porta, davant el mural de la Cocollona, amb Las leyes de la frontera, un dels llibres més reeixits de l´escriptor Javier Cercas.

L´escriptor Martí Gironell explica que ha preparat aquesta ruta per la ciutat amb l´objectiu de llegir-la amb uns altres ulls i redescobrir el seu patrimoni històric a través de la literatura. Així, la ciutadania pot recórrer alguns carrers de bracet amb els escriptors. «L´objectiu doncs no és altre que veure la ciutat d´una altra manera, interpretar-la, conèixer-la o reconèixer-la i descobrir-la o redescobrir-la gràcies a literatura», va dir l´escriptor.

El consistori, a través de l´Escola Municipal d´Humanitats, ha creat moltes rutes literàries al llarg dels anys, amb la intenció d´unir literatura i patrimoni i de donar a conèixer la ciutat a partir de les paraules d´aquells que l´han descrita. En aquests moments la situació actual no permet fer rutes amb grans grups, però sí que permet continuar oferint noves visions sobre la ciutat a partir de la literatura. Amb aquest objectiu l´Escola Municipal d´Humanitats, amb la col·laboració de la UMAT i el Servei de Biblioteques, ha creat Girona de novel·la.